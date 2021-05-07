كيف يقلل وجود الأحفاد من متوسط ​​العمر المتوقع عند النساء؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 01:32 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 7 - مايو - 2021 11:50 صباحًا

توصل باحثون أميركيون إلى نتائج تستند على تحليل بيانات 2227463 شخصا فوق سن 51 لمدة 22 عاما في الولايات المتحدة، بأن وجود أربعة أحفاد أو أكثر يقلل من متوسط العمر المتوقع للمرأة إلى 65 عاما.

ووفقا للعلماء، قد يكون هذا التراجع في متوسط العمر لدى النساء بسبب المتطلبات الإضافية من طرف الأحفاد لأموالهن ووقتهن.

وكتب الباحثون: “من ناحية، قد يكون تأثيرالأحفاد على الأجداد إيجابيا في البقاء على قيد الحياة، حيث يمكن أن يكون علامة على القوة البيولوجية الجوهرية، ومن ناحية أخرى، قد يكون ضارا على نجاة الأمهات.”

وفي الوقت نفسه، اتضح أن المسنات الأرامل يعشن أطول إذا كان لديهن أحفاد. ويُعتقد أن هذا يرجع إلى حقيقة أن الاهتمام بالأطفال يخفف من الآثار السلبية الناجمة عن فقدان الزوج.

وقالت أولغا كوتوفا، وهي طبيبة نفسية وأستاذة في قسم الطب النفسي والعلاج النفسي في جامعة الصداقة الحكومية إن “الاعتناء بالأحفاد مهنة تقلل من خطر الإصابة بخرف الشيخوخة”.