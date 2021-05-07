بعد ارتفاع الإصابات.. حجر صحي شامل في تونس لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكمة التونسية، الجمعة، فرض حجر صحي شامل من 9 حتى 16 مايو/أيار الجاري، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا وتجاوز عدد الوفيات 11 ألفاً.

وقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، في مؤتمر صحفي، إن الوضع الصحي في تونس "خطير"، وإن المستشفيات عاجزة عن استيعاب عدد المصابين المتزايد بالفيروس في موجته الثالثة.



وكانت السلطات الصحية التونسية قد أعلنت في مطلع شهر رمضان فرض حظر التجول من الـ7 مساء، مع إلغاء كل التجمعات السياسية والثقافية والتظاهرات الفنية.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس 317010، فيما وصل عدد الوفيات إلى 11208 .

وتعيش تونس أزمة توفير الأكسجين بالمستشفيات ونقص في أسرة الرعاية المركزة لإيواء المرضى، مما دفع عدة دول لتقديم المساعدات على غرار مصر والجزائر.

وكانت الرئاسة التونسية، قد أعلنت الخميس، وصول طائرة عسكرية مصرية محمّلة بمعدات ومستلزمات طبية، للمساعدة في دعم جهود مواجهة أزمة كورونا.