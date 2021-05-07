إنفوجراف.. 7 نصائح مهمة لكبار السن في رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعاني شريحة عريضة من كبار السن العديد من الأمراض أغلبها مزمنة، ما يتطلب رعاية خاصة في رمضان واتباع أساليب تعينهم على صوم شهر رمضان.

ومن الضروري قبل اتخاذ قرار بالصوم من عدمه أن يجري كل شخص كبير في السن التحاليل والفحوصات اللازمة مع استشارة الطبيب المختص؛ لتجنب حدوث تبعات غير مرضية بعد الصوم.



وشدد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة في مصر، على ضرورة أن يهتم كبار السن بالنظام الغذائي في رمضان ونوعية الأطعمة التي يتناولونها؛ لتساعدهم على الصيام ساعات طويلة.

الإنفوجراف التالي يستعرض 7 نصائح مهمة لكبار السن في رمضان..



