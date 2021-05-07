شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة فضائية تكشف عن دولة عريبة يُحتمل سقوط حطام الصاروخ الصيني عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقعت منظمة «أيروسبيس كوربوريشن» الفضائية الأمريكية، وهي منظمة غير ربحية، أن يسقط حطام الصاروخ الفضائي الصيني فوق السودان، كما سبق لها أن وضعت سواحل أستراليا ضمن المناطق المحتملة للسقوط.

وقالت المنظمة، في تقرير لها، إن الصاروخ قد يدخل المجال الجوي للأرض، السبت، وأضافت : «إن كان هذا صحيحًا، فقد يتساقط حطام الصاروخ فوق السودان».

في السياق ذاته، أشارت تقديرات وكالة الفضاء الأوروبية، في وقت سابق، وفقاً لما نقلته «سكاي نيوز» إلى أن الصاروخ سيسقط بين 8 و10 مايو الجاري.

ونقل تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية، عن الوكالة، قولها : «مسار الصاروخ يعني أن أي أجزاء ستتبقى منه عند عودته إلى الأرض ستهبط بين 41 درجة شمالًا و41 درجة جنوبًا، وهو شريط من الأرض يمتد من المناطق الجنوبية من إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وصولًا إلى أستراليا».