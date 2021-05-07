شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة..صاروخ الصين الخارج عن السيطرة مر على مصر مرتين في هذا التوقيت (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شغل خروج الصاروخ الصيني «لونغ مارش 5 بي» عن السيطرة، الذي أطلقته الصين، الخميس الماضي، أذهان العالم كله خشية وقوع كارثة وسقوطه على منطقة مأهولة بالسكان.

وخلال متابعة للبث المباشر لحركة الصاروخ الصيني فقد تمت ملاحظة إنه مر على مصر مرتين خلال الساعات القليلة الماضية.

وفي وقت سابق، كشف مركز الفلك الدولي، عن الموعد المحتمل لمرور الصاروخ الصيني التائه على المنطقة العربية، وحدد موعد مروره فوق مصر .

وقال مركز الفلك الدولي، ومقره في أبوظبي، إن «حطام الصاروخ الصيني سيمر فوق المنطقة العربية هذه الليلة في الساعة 07:30 مساء بتوقيت جرينتش الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة».

وأضاف المركز، في حسابه عبر تويتر، أن الصاروخ «لن يُرى أثناء المرور لأنه سيكون في ظل الأرض، وسيمر مرة أخرى فوق مصر بعد ذلك بساعة ونصف أي في الحادية عشر مساء، ولن يكون مرئيا أيضًا. ولا تشكل هذه العبورات أي خطر».

والصاروخ Long March 5 من طراز CZ-5B، أطلقته الصين في 29 أبريل، ليضع بنجاح القطعة الرئيسية لمحطة الفضاء الصينية (Tianhe).

وما زال العالم يتابع بقلق أزمة الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة منذ إطلاقه ليهدد الأرض بالسقوط في أي وقت، وهو ما جعله يتصدر الصاروخ الصيني محركات البحث على موقع جوجل.

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