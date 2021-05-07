شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على فوائد ممارسة اليوجا لصحتك خلال الحمل.. تسهل الولادة وتخفف التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة اليوجا خلال فترة الحمل تساعد الأمهات الحوامل فى التمتع بصحة جيدة خلال تلك الفترة الصعبة كما أنها تلعب دورا فى تسهيل عملية الولادة والتغلب علي العديد من مشاكل الحمل الصعبة.





وكشف تقرير نشر فى موقع bold sky، عن فوائد ممارسة اليوجا خلال فترة الحمل وهي كالتالي:

1. تهيئة جسمك للمخاض والولادة حيث تعمل اليوجا على تقوية العضلات المهمة لدعم التغييرات الجسدية التي يمر بها جسمك خلال فترة الحمل .

2. تساعدك اليوجا على تعزيز العلاقة بينك وبين طفلك وتحسين حالتك المزاجية خاصة إذا كنت تعانين من اكتئاب الحمل.

3. تسهم فى العلاج من بعض مشاكل الحمل الشائعة مثل آلام أسفل الظهر والأرق وضيق التنفس.

4. ممارسة اليوجا البسيطة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، تساعدك فى خفض مستويات الغثيان والتعب.

5. تسهم تمارين اليوجا على زيادة الدورة الدموية، ومنع احتباس السوائل وتورم الجسم.

6. تساعدك على التخلص من التوتر والقلق قبل موعد الولادة وتمنحك الهدوء والراحة المزاجية.

وعن التساؤلات حول ممارسة اليوجا وخطر التعرض للاجهاض، تبين عن عدم وجود دليل علمي يفيد بأن اليوجا يمكن أن تسبب الإجهاض ، وبرغم ذلك لابد من اتباع وضعيات يوجا سهلة وبسيطة لتجنب المضاعفات الناتجة عنها.

كما يجب تجنب وضعيات اليوجا الشديدة في البطن، مثل وضعية القارب، أثناء الحمل، والتى تمثل ضغطًا زائدًا على البطن والرحم، وتجنب الالتواء المفرط أثناء ممارسة اليوجا لانه يمكن أن يحد من مساحة الجنين ويقيد تدفق الدم إلى الرحم.

ونصح الخبراء بتجنب ممارسة اليوجا التي تتطلب منك الجلوس في وضع الساق المتقاطعة لأنها يمكن أن تسبب مضاعفات الولادة وارتفاع ضغط الدم.