 وصفة القهوة المنحفة الاكثر شيوعاً على التيك توك 

بيروت - نادين محمد - تنتشر حالياً بين البنات على تيك توك وصفة القهوة المنحفة التي تساعد على خسارة الوزن في مدة قصيرة. ولا تشبه هذه الوصفة الوصفات الاخرى التي تم نشرها سابقاً مثل الغولدن لاتيه والكولد برو والقهوة الخضراء. وهي تتوفر بنكهات مختلفة ومن الممكن الاستمتاع بشربها تحت اشعة الشمس مع الصديقات. وقبل هذا من المهم مراجعة هاشتاغ proffee الذي ينتشر على تيك توك وانستغرام ومن الضروري ايضاً التعرف على مكونات وكيفية تحضير هذه القهوة المنحفة.

افضل طرق خسارة الوزن

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قبل تعلم طريقة تحضير القهوة المنحفة من المهم معرفة افضل الطرق التي يمكن ان تساعد على خسارة الوزن. وفي هذه الحالة يجب اولاً استشارة الطبيب الاختصاصي للتعرف على مدى امكانية تطبيق الحميات المختلفة. فهو قد يوصي في هذه الحالة باتباع برنامج غذائي صحي يخلو من المواد الدهنية الضارة ومن السكريات. كما انه قد ينصح بتناول بعض المشروبات الصحية المنحفة والتي تحتوي غالباً على مكونات حارقة للدهون مثل الزنجبيل والجنسنج والاناناس والارضي شوكي وحتى اغصان الكرز. ومن المعروف ايضاً انه لا يمكن انقاص الوزن بطريقة صحية من دون التحرك اي القيام بالنشاطات البدنية المختلفة او ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. كذلك من الضروري الحرص على تحقيق التوازن بين عدد السعرات الحرارية التي يتم الحصول عليها وتلك التي يتم حرقها.

فوائد القهوة المنحفة



ليس من الصعب تحضير القهوة المنحفة او البروفي في المنزل، علماً أنها تحتوي على العديد من الفوائد حيث تحسن عملية انقباض العضلات ومقاومة التعب. ويعود هذا الى احتوائها على البروتينات. كما انها تساهم في تعزيز الشعور بالشبع وفي تسريع عملية الهضم وحرق الدهون التي يمكن ان تتجمع لأسباب مختلفة في مناطق الجسم مثل البطن والارداف وحتى الذراعين والذقن.

طريقة عمل القهوة

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اذاً ليس من الصعب تحضير القهوة المنحفة في المنزل وهو ما تشير اليه العديد من البنات الناشطات على تيك توك. وهذا يحتاج الى مكونات سهلة المنال.

المقادير



كمية مناسبة من قهوة الاكسبريسو

مكعبات ثلج



بودرة تحتوي على البروتين يمكن شراؤها من الصيدليات

ومن الممكن اضافة القليل من حليب نباتي مثل حليب اللوز

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الطريقة



من اجل تحضير القهوة المنحفة التي تساهم في تخليص الجسم من الدهون الضارة وتساعد على استعادة الرشاقة في مدة قياسية، من المهم القيام بهذه الخطوات.

1 توضع مكعبات الثلج في كوب كبير.

2 تضاف اليها كمية مناسبة من قهوة الاكسبريسو.

3 تضاف ملعقة طعام من بودرة البروتين.

4 يضاف الحليب النباتي وتخلط المكونات قليلاً اي حتى الحصول على خليط متجانس من دون تذويب مكعبات الثلج.

5 اخيراً يمكن تذوق هذه القهوة اللذيذة او القهوة المنحفة ذائعة الصيت على تيك توك. لكن من اجل خسارة الوزن ونسف الدهون يجب عدم الاعتماد عليها فقط، بل من المهم تناول الطعام الصحي والمتوازن والحرص على القيام بالنشاطات الرياضية بشكل منتظم وشرب كمية كافية من الماء اي ما لا يقل عن 7 الى 8 اكواب كبيرة يومياً. كذلك من المهم الحرص على النوم لمدة 7 ساعات ليلاً.





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