كورونا حول العالم.. رقم قياسي جديد بإصابات الهند وتمديد "طوارئ اليابان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 156 مليوناً و719 ألفاً و257 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و270 ألفاً و225 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 134 مليوناً و111ألفاً و217 حالات.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

إصابات البرازيل تتجاوز 15 مليوناً

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الخميس، تسجيل 73380 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي الإصابات 15 مليوناً في أكبر دولة بأمريكا اللاتينية.

وقالت الوزارة إن السلطات سجلت أيضاً 2550 وفاة بـ"كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 416949.





13 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إن البلاد سجلت 13 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" الخميس، مقارنة مع 5 حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين حالات مؤكدة، إلى 17 من 7 حالات في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ"كوفيد-19" في البر الرئيسي الصيني 90739، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.





تمديد حالة الطوارئ في اليابان

قال وزير الاقتصاد الياباني، الجمعة، إن حكومة بلاده ستسعى لتمديد حالة الطوارئ السارية حالياً في طوكيو و3 مناطق أخرى حتى نهاية مايو/أيار، في إطار الجهود الرامية لكبح الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الوزير ياسوتوشي نيشيمورا أن تمديد حالة الطوارئ في طوكيو وأوساكا وكيوتو وهيوجو سيكون حتى 31 من مايو/أيار.

وكان نيشيمورا يتحدث في بداية اجتماع للجنة خبراء لبحث الإجراءات المقترحة، والتي من المتوقع إقرارها رسمياً الجمعة.

وسينتهي تمديد حالة الطوارئ قبل أقل من شهرين على الموعد المنتظر لأولمبياد طوكيو، ومن شأنه أيضاً أن يعزز الشكوك حول قدرة العاصمة اليابانية على استضافة دورة الألعاب الأولمبية.

كانت اليابان تأمل أن يؤدي فرض حالة الطوارئ لفترة "قصيرة" إلى احتواء موجة رابعة من الإصابات، لكن نيشيمورا قال إن عدد حالات الإصابة في طوكيو وأوساكا لا يزال عند مستوى مرتفع.





18485 إصابة جديدة بألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 3 ملايين و491 ألفاً و988 بعد تسجيل 18485 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 84410 بعد تسجيل 284 وفاة جديدة.





زيادة قياسية يومية بإصابات الهند

سجلت الهند، الجمعة، 414188 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في زيادة قياسية يومية جديدة، بينما قفزت الوفيات اليومية بواقع 3915.

ويبلغ عدد الإصابات في البلاد حالياً 21.49 مليون حالة، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 234083.

وسجلت الهند هذا الأسبوع وحده 1.57 مليون حالة إصابة وأكثر من 15100 وفاة.