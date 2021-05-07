شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن للقهوة أن تساعدك على إنقاص الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الأبحاث أن الاستمتاع بفنجان من القهوة في الصباح قد يساعدك على إنقاص الوزن على المدى الطويل، وكذلك تعزيز صحتك العامة، وإذا كنت تريد حقًا أن تساعدك قهوتك على إنقاص الوزن، فإن أفضل طريقة لشربها هي إما شربها سادة أو مع القليل من الحليب، في هذا التقرير الأسباب التي تجعل القهوة تساعدك في إنقاص الوزن، وفقاً لموقع "eat".

كيف تساعدك القهوة لإنقاص وزنك؟1 ـ القهوة تقلل شهيتك

وفقًا لدراسة نشرتها المجلة الدولية لعلوم الغذاء والتغذية، فقد ثبت أن القهوة - بالتحديد النوع المحتوي على الكافيين - تؤثر على التحكم في الشهية للفرد، وتشير هذه الدراسة إلى أن تناول القهوة ما بين نصف ساعة وأربع ساعات قبل الوجبة يمكن أن يساعد في قمع "تناول الطاقة الحاد"، المعروف أيضًا باسم تناول السعرات الحرارية.

وأظهر الكافيين الموجود في القهوة تحسنًا في "إفراغ المعدة ، وهرمونات الشهية ، وتصورات الشهية".

كما أثبتت دراسة أخرى نشرتها مجلة Obesity كيف أن تناول كمية معتدلة من القهوة خلال اليوم يمكن أن "يقلل بشكل فعال من تناول الطاقة في الوجبة التالية وفي اليوم الإجمالي".

إذا كنت تشرب فنجانًا من القهوة قبل تناول فطورك الصحي في اليوم، فمن المحتمل أن تنخفض شهيتك أو يمكنك حتى الاستمتاع بفنجان قهوة في وقت متأخر من الصباح قبل تناول الغداء.





2- القهوة تزيد من معدل حرق الدهون

إلى جانب المساعدة في قمع الشهية ، ثبت أيضًا أن القهوة تساعد في زيادة معدل الأيض أو التمثيل الغذائي وحرق الدهون في دراسة نشرتها مجلة Critical Reviews in Food Science and Nutrition ، خلص الباحثون إلى أن تناول الكافيين "قد يعزز الوزن ، ومؤشر كتلة الجسم ، وتقليل الدهون في الجسم."

ومع ذلك ، فقد أشارت هذه الدراسة إلى آثار تناول الكافيين على فقدان الوزن، مما يعني أنه سيتعين عليك تناول القهوة المحتوية على الكافيين على مجموعة متنوعة منزوعة الكافيين.

3- تضيف القهوة المزيد من السوائل إلى نظامك الغذائي

تمكن الباحثون من إثبات أن المشروبات المحتوية على الكافيين، بشكل عام ، لا تزيد من خطر الإصابة بالجفاف على الرغم من أن الكافيين له "تأثير مدر للبول خفيف"، إلا أنه لا يزال سائلًا يمكن أن يساهم في استهلاكك اليومي من الماء، وفقًا لمايو كلينك.

4 القهوة مليئة بمضادات الأكسدة

يمكن لشرب القهوة بشكل منتظم أن يعزز صحة جسمك بشكل كبير بفضل محتوى القهوة المضاد للأكسدة، تحتوي القهوة على مضادات أكسدة قوية تسمى البوليفينول، وهي مغذيات دقيقة توجد في النباتات تم ربطها بالمساعدة في صحة الدماغ، والهضم، بل وتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني.

تمكنت دراسة نشرت عام 2011 في مجلة Chemico-Biological Interactions من العثور على رابط بين تناول البوليفينول الغذائي وفقدان الوزن بسبب كيفية تفاعل مضادات الأكسدة هذه مع البكتيريا في أمعائك.