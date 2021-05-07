شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن علاقة شعورك بالإرهاق بتناول الطعام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعب قد يكون أمرًا طبيعيًا عندما لا تنام جيدًا أو عندما تقوم بعمل شاق، وقد يختفى بمجرد الراحة والحصول على قسط كاف من النوم، ولكن الأمر المقلق هو أن تشعر بالتعب طوال الوقت، لذلك قد يكون ناتجًا عن تناول بعض الأطعمة، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

- ما هو السبب الشائع للشعور بالإرهاق ؟

السبب الأكثر شيوعًا للإرهاق هو قلة النوم، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا عندما تكون نشطًا للغاية أو القيام بشيء مرهق لفترة طويلة من الزمن، لذلك فإن الراحة والنوم الجيد يقضيان على الشعور بالتعب والإرهاق في معظم الحالات، ولكن إذا كان السبب هو عدم تحمل الطعام فالأمر هنا يكون مختلف تمامًا.

- ما العلاقة بين الطعام والشعور بالتعب ؟

العلاقة بين الطعام والتعب ليست بسيطة، فمن الطبيعي تمامًا الشعور بالتعب بعد تناول الكثير من الطعام أو شرب الكثير من الماء، حيث يبذل الجسم جهدًا كبيرًا لهضم هذه الأشياء ومعالجتها، وفي بعض الأحيان يستهلك ذلك الكثير من الطاقة ما ينتج عنه الشعور بالتعب، فإذا كنت تشعر بالإرهاق طوال الوقت خاصة بعد تناول وجبات معينة فمن المحتمل أنك تعاني من عدم تحمل الطعام أو الحساسية تجاه بعض الأطعمة، ويقول الخبراء إن الجسم يستهلك احتياطيات الطاقة الخاصة بك للتعامل مع حساسية الطعام مما يجعلك تشعر بالتعب.

- ما هى علامات التعب التى تدل على عدم تحمل الطعام ؟

هناك 6 علامات تشير إلى أن التعب الذى تشعر به ناتج عن عدم تحمل الطعام، وإذا واجهت أيًا من الأعراض التالية بعد تناول أطعمة معينة فقد يكون الإرهاق ناتجًا عن عدم تحمل الطعام:

1- النعاس

2- الصداع

3- الدوخة

4- ألم البطن

5- الإسهال

6- طفح جلدي

- ما هي الأطعمة التي تسبب الشعور بالتعب ؟

إذا كان عدم تحمل الطعام هو أساس التعب المزمن لديك، فهناك عدد قليل من الأطعمة قد تكون السبب فى ذلك، حيث يفترض الخبراء أن الأطعمة التى تحتوى على الجلوتين أو اللاكتوز أو منتجات الألبان أو القمح هى التى تسبب مشكلة الإرهاق والتعب، ولكن لا يوجد دليل يؤكد أن أى من تلك الأنواع السبب فى مشكلة التعب أو ظهور أحد تلك الأعراض، فكل شخص مختلف عن الآخر ولديه نمط مختلف تجاه تلك للأطعمة، حتى الأطعمة التي تعتبر صحية مثل الفواكه والخضروات يمكن أن تسبب تلك المشكلة لبعض الناس.

- ما هو اختبار عدم تحمل الطعام ؟

الطريقة الحقيقية الوحيدة لمعرفة الأطعمة التي تسبب لك الشعور بالتعب هي إجراء اختبار عدم تحمل الطعام والمعروف باسم عدم التحمل الغذائى، وهو تحليل دم للكشف عن الحساسية تجاه أنواع معينة من الأطعمة.

- كيفية التغلب على التعب الناتج عن عدم تحمل الطعام ؟

الطريقة الواضحة لمحاربة التعب الناتج عن عدم تحمل الطعام هي التخلى عن تناول الأطعمة التى تسبب هذا الشعور بالتعب وتكون غير قادرًا على هضمها بشكل طبيعى وتحتاج لبذل المزيد من المجهود لهضمها.