شكرا لقرائتكم خبر عن البرقوق دليلك للحفاظ على صحة طفلك.. يساعد على النمو ويقوى العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص الأمهات على صحة أطفالهن ودعم مراحل النمو السليم، لذا يكون الاهتمام بتقديم أطعمة غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى يحتاجها جسم الطفل خاصة فى مراحل النمو، أكثر ما يهم الأمهات.



وفيما يلى أبرز فوائد البرقوق على صحة طفلك: ​1.مفيد لصحة العظام وطبقا لتقرير نشر فى موقع healthline، أوضح عن أهمية تناول طفلك للبرقوق وهو أحد الفواكه الصيفية اللذيذة، التى تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة و أحماض دهنية غير مشبعة.وفيما يلى أبرز فوائد البرقوق على صحة طفلك: ​1.مفيد لصحة العظام يمكن أن يمنح البرقوق لطفلك أيضًا فوائد جيدة للعظام طفل، حيث يحتوي البرقوق على نسبة عالية من الكالسيوم والتي تفيد في نمو العظام، كما أنه يحتوى على مادة البوليفينول والبوتاسيوم التى تساعد على نمو وتشكيل العظام.



2. تقوية جهاز المناعة 2. تقوية جهاز المناعة الأطفال أكثر عرضة للإصابة بأمراض مختلفة، لذلك يحتاج الطفل إلى دفاعات جيدة للجسم، ويحتوي البرقوق على فيتامين سي، الذى يعزز جهاز المناعة لطفلك. 3.تحسين صحة الجهاز الهضمي 3.تحسين صحة الجهاز الهضمي نظرا لأنه يحتوي على الكثير من الألياف التى يمكن أن تحسن وظائف الجهاز الهضمي، إلا أنه لابد من التأكد من غسل الفاكهة جيدًا قبل تناولها. 4.الحفاظ على صحة العين 4.الحفاظ على صحة العين يحتوي البرقوق على فيتامين أ و وبيتا كاروتين، الذى يحافظ على صحة العين، خاصة للأطفال الرضع. 5.حماية الجنين من عيوب الأنبوب العصبي 5.حماية الجنين من عيوب الأنبوب العصبي

لأنه يحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك، الذي له دور جيد في نمو الجنين، و مساعدة الأنابيب العصبية للطفل على النمو بشكل جيد، والذى يمنع الطفل من خطر عيوب الأنبوب العصبي.

وتعتبر فوائد حمض الفوليك للأطفال مهمة للغاية لأن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة إلى ثلاث سنوات لا يزال لديهم نظام عصبي في الدماغ يتطور بسرعة، وتعمل هذه المادة على تحسين الجهاز العصبي وتطور الدماغ.