شكرا لقرائتكم خبر عن الشاى الأخضر Vs الشاى باللبن.. أيهما أفضل لصحتك فى الصباح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشاي المرتبة هو المشروب المفضل فى العديد من بلدان العالم، لكنه لا يقتصر على نوع واحد، فمنه الأسود والأبيض والأخضر، و يكمن الاختلاف في مدى الأكسدة والفوائد الصحية لكل نوع منه.

وكشف تقرير نشر فى موقع Healthline، عن أيهما أفضل فى فوائده الصحية تناول كوب من الشاى الأخضر صباحا أم تناول فنجان من الشاي بالحليب، الذى يعد من أكثر الطقوس الصباحية فى العديد من البلدان.

1. منح الجسم الطاقة والحيوية، نظرا لوجود الكافيين الموجود فى الشاى الذى يساعد على زيادة نشاط الجسم.

2.يمنع الالتهابات داخل الجسم حيث يعمل اللبن كمادة مضادة للالتهابات.

3. يساعد فى تدفق مستويات الدم داخل الجسم.

1.يساعدك استهلاك الشاي الأخضر فى تحسين صحة القلب لاحتوائه على معادن معينة تحافظ على بطانة الأوعية الدموية وتقلل من التوتر والقلق.



2. إزالة السموم 2. إزالة السموم

يمكن التخلص من جميع السموم من الجسم بفضل الشاي الأخضر، لأنه يعزز مناعتك و يحسن أيضًا صحة بشرتك، مما يجعلها خالية من الشوائب ولامعة في المظهر.



3. فقدان الوزن 3. فقدان الوزن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر على محاربة أضرار الجذور الحرة وتحسن عملية التمثيل الغذائي، و هذا يساعد في إنقاص الوزن .

ويبقى السؤال أيهما أفضل فى تناوله وأيهما أكثر صحة؟، الشاي سواء كان أسود أو أخضر، يحتوي على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية، وإضافة الحليب إليه قد تقلل أيضًا من قيمته إلى حد كبير، وبرغم أن الحليب هام للصحة، لكن إضافته إلى الشاي الأسود لن تضيف شيئًا إلى الشاي.

وأوصي التقرير بتناول الشاي الأخضر الذى يعد خيارا صحيا، لأنه يحتوي على الكثير من الفلوريدات المفيدة لصحة العظام والأسنان ، لكن الشاي بالحليب يحتوي على كمية أقل منه.

فى حين محتوى الكافيين في الشاي الأخضر أقل بكثير من نظيره الأسود، لذا قد يؤدي خلطه لاحقًا مع الحليب إلى تسريع ضربات قلبك وارتفاع ضغط الدم.

ويُعتقد أيضا أن الشاي الأخضر يساعد في إنقاص الوزن بينما يضيف الحليب الموجود في الشاي سعرات حرارية جديدة تضر بوزنك.