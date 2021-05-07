شكرا لقرائتكم خبر عن عادات بسيطة تعزز مناعتك ضد كورونا.. منها النوم الجيد وتمارين التنفس العميق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على مناعتنا قوية له الأولوية القصوى في الوقت الحالي مع استمرار جائحة كورونا التى راح ضحيتها الملايين فى العالم كله، لذلك فإن الطريقة الوحيدة للبقاء آمنًا بعيدًا عن الإصابة بهذا الفيروس هى البقاء في المنزل وأخذ اللقاح المتاح وارتداء الكمامة فى حالة النزول إلى الشارع وغيرها من الإجراءات الاحترازية، كل ذلك بجانب الحفاظ على نظام المناعة لدينا في حالة جيدة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- فيما يلى.. عادات غذائية بسيطة يمكنها تحسين مناعتك:

1- الحصول على قسط كافٍ من النوم

عندما ننام ، يمر جسمنا بعدة مراحل من النوم، حيث يصلح الأنسجة والعضلات ويبني المسارات العصبية، باختصار عندما ننام يتجدد جسمنا، لذلك تأكد من حصولك على 7-8 ساعات من النوم الهادئ كل ليلة، حيث يساعد النوم الجيد على تقوية مناعتك، حيث عادة ما يكون الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كاف من النوم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض.

2- تمارين التنفس العميق

يمكن أن يساعد التنفس العميق عند القيام به بانتظام في إصلاح العصب المبهم وهو أطول عصب في جسم الإنسان يربط بين الدماغ والجهاز الهضمي، حيث يضمن الهضم والامتصاص الأمثل ويحسن مناعتنا.

3- الأكل الصحي

لا تتبع أي نظام غذائي بشكل أعمى، حاول تناول الأطعمة التى يسهل هضمها بشكل أفضل وتساعد في تقليل مستويات الالتهاب مثل التعب والصداع.

4- القرفة

تحتوي القرفة على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للجراثيم، لذلك يمكنك إضافته إلى الشاي أو الكاري أو مجرد سحقه وتناول بعضه مع العسل لتهدئة السعال الجاف أو حكة الحلق، فهى مفيدة جدًا لصحة الجهاز المناعى.

5- تناول الزنجبيل مع الليمون

يحتوي الزنجبيل على جينجيرول الذي يساعد في مكافحة الالتهابات، أما الليمون كما نعلم جميعًا غني بفيتامين سي وبالتالي يساعد في الحفاظ على قوة جهاز المناعة لدينا.