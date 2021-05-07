شكرا لقرائتكم خبر عن وجبات إفطار صحية لمرضى السكرى من النوع الثانى .. منها عصيدة القمح والشوفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجبة الإفطار كما هو معروف هى أحد أهم الوجبات فى اليوم خاصة بالنسبة لمرضى السكرى من النوع 2، حيث أن اختياراتهم الغذائية في الصباح يمكن أن تؤثر بشدة على مستويات السكر في الدم طوال اليوم، لذلك من المهم معرفة الاختيارات الصحية لوجبة الإفطار بالنسبة لمرضى السكرى والتى تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم صحية، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

فيما يلى.. خيارات صحية لمرضى السكرى من النوع الثانى فى وجبة الإفطار:

1- عصيدة القمح

تساعد العصيدة في تنظيم نسبة السكر في الدم وذلك بسبب محتواها العالي من الألياف وانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم كما أنها خيار صحى للقلب بسبب محتواها من الألياف القابلة للذوبان وحقيقة أنها يمكن أن تخفض الكوليسترول مما يجعل العصيدة خيارًا أفضل لمرضى السكري من النوع 2، وقد تقلل أيضًا من الحاجة إلى حقن الأنسولين عند تناولها بدلاً من أطعمة الإفطار الأخرى الغنية بالكربوهيدرات.

2- الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة

الخبز المحمص الأبيض هو مثال على أطعمة الدقيق المكرر التي ثبت أنها تزيد بشكل كبير من مستويات السكر في الدم، ولكن إذا تم استبداله بأنواع الخبز المصنوعة من الحبوب الكاملة يكون أفضل للتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم لأنها تميل إلى انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم مما يعني أنها لا تؤثر على مستويات الجلوكوز في الدم بنفس سرعة الأطعمة النشوية المكررة، وتشمل الإصدارات الصحية من الحبوب الكاملة الخبز المصنوع من البذور المتعددة وفول الصويا وبذور الكتان التي تعد مفيدة لصحة مرضى السكرى والجهاز الهضمي ايضًا.

3- الشوفان

ثبت أن الشوفان هو أفضل وجبة إفطار لمرضى السكر، يحسن الشوفان حساسية الأنسولين وهو أحد أصح الحبوب على وجه الأرض، تشير الدراسات إلى أن الشوفان له العديد من الفوائد الصحية التي تشمل إنقاص الوزن وخفض مستويات السكر في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وبالرغم من أنه طعامًا عالي الكربوهيدرات إلا أنه يوصى بشدة للأشخاص المصابين بداء السكري باختيار الشوفان في وجبة الإفطارفى الصباح

- وفقًا لمؤسسة Diabetes UK، تتضمن النصائح الأخرى لأفكار الإفطار الصحية لمرضى السكري من النوع 2 ما يلي:

1- التقليل من كمية الزيت عند الطهي، حيث يُفضل الطهى بالزيوت النباتية غير المشبعة مثل عباد الشمس أو الزيتون أو بذور اللفت بدلًا من الزبدة أو السمن.

2- أضف فواكه وخضروات لزيادة محتوى الألياف التي تتناولها، مثل التوت والفواكه المجففة وغيرها.