شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أطعمة من منزلك تخفف آلام الظهر والركبة..تناول المكسرات والشيكولاتة الداكنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث آلام الركبة أو الظهر نتيجة إصابة أو وضعية غير صحيحة أو قلة ممارسة الرياضة، والتى يمكن أن تستمر لمدة يوم أو حتى تطول لفترة طويلة وتؤرق المصابين بها وتعيق انشطتهم اليومية.

وطبقا لتقرير نشر في موقع تايمز اوف انديا، فإن الطعام يلعب دورًا استثنائيًا في ضمان صحة كل جزء من أجزاء الجسم، بما في ذلك مفاصل الركبة والظهر.



وفيما يلى أهم الأطعمة التى تخفف آلام الركبة والظهر: ​1.زيت الزيتون البكر :يحتوي على خصائص يمكن أن تقلل الالتهاب وتساعد في آلام المفاصل والظهر، والذى نتيجته تكون مثل العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات مثل الأيبوبروفين أو الأسبرين.



2 .الأسماك الدهنية 2 .الأسماك الدهنية تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والتراوت والتونة والسردين مصادر غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، في حين أن خصائصها المضادة للالتهابات تحافظ على مقاييس الجسم تحت السيطرة ، فإن الدهون غير المشبعة تقلل أيضًا من آلام المفاصل وتيبس الجسم، كما أنها مصدرًا ممتازًا لفيتامين د ، وهو عنصر غذائي أساسي يمكن أن يؤدي نقصه إلى تفاقم آلام الركبة والظهر وحتى التسبب في التهاب المفاصل.





3.المكسرات

مصدر حيوي آخر للأحماض الدهنية أوميجا 3 يشمل اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان، والتى تعمل على تقلل الالتهاب وتقوية العظام على المدى الطويل، مما يقلل من فرص الإصابة بأي إصابة في الركبة أو منطقة الظهر.



4. الخضراوات 4. الخضراوات مثل الخضراوات الورقية والخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف والسبانخ، حيث تحتوي على فيتامينات A و C و K ، وهي مضادات الأكسدة المعروفة بتخفيف الالتهاب، كما أنها تحتوى على مركب طبيعي يسمى سلفورافان، الذي يمنع الإنزيم الذي يسبب آلام المفاصل والتهابات. 5.البقول مثل العدس والفاصوليا والحمص، هي مصادر غنية بالبروتين والمعادن والفلافونويد والألياف، التى تقلل أيضًا من آلام الركبة والظهر إلى حد كبير وتعالج الأنسجة بشكل أسرع. 5.البقول مثل العدس والفاصوليا والحمص، هي مصادر غنية بالبروتين والمعادن والفلافونويد والألياف، التى تقلل أيضًا من آلام الركبة والظهر إلى حد كبير وتعالج الأنسجة بشكل أسرع.



6. الفواكه 6. الفواكه مثل التفاح والأناناس والتوت والكريز والعنب والحمضيات (الليمون والبرتقال)، التى تحتوي على مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة، والتى تعمل لتخفيف الالتهابات التي تسببها آلام الركبة والظهر.



7.الشاي الأخضر 7.الشاي الأخضر

يُنصح بالشاي الأخضر أو ​​شاي الأعشاب للأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر أو الركبة المزمنة كعلاج غير جراحي، لأنه غني بمركبات الفلافونويد التي تقلل الالتهاب في المناطق المصابة إلى حد كبير.





8.الشيكولاتة الداكنة

تساعد في تخفيف آلام الركبة والظهر فكلما زادت نسبة الكاكاو في الشوكولاتة الداكنة، زادت استجابتها المضادة للالتهابات.