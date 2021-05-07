شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا نصاب بالسمنة وما أبرز العلامات التى تكشف الإصابة بها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الملايين حول العالم من السمنة، والأمر المزعج أنها قد تؤدى بك إلى مخاطر طبية عديدة وأمراض خطيرة، فالسمنة أكبر من مجرد زيادة مفرطة بالوزن، بل إنه مرض مرتبط بالعديد من العوامل المحيطة بالشخص.







2. الحالات الطبيةيمكن أن تؤدي بعض الظروف الصحية إلى زيادة الوزن، وتشمل هذه الحالات متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، ومتلازمة برادر ويلي وقصور الغدة الدرقية، وهشاشة العظام.





الأكل العاطفي هو مصطلح يطلق على عادة الإفراط في تناول الطعام استجابة للمشاعر السلبية مثل التوتر أو الملل أو الغضب أو الإحباط، حيث أفاد حوالى 30٪ من الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أن لديهم مشاكل في الإفراط في تناول الطعام.





يمكن أن يلعب عدد المرات التي تأكلها دورًا في زيادة الوزن، نظرا لأنه يميل الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن إلى تناول كميات أقل من الطعام مقارنة بالأشخاص ذوي الوزن الطبيعي، لكن تشير الدراسات إلى أن أولئك الذين يتناولون وجبات أصغر أربع أو خمس مرات في اليوم لديهم مستويات كولسترول أقل ومستويات سكر دم أكثر استقرارًا من الأشخاص الذين يتناولون وجبتين إلى ثلاث وجبات فقط في اليوم.

قلة النوم يمكن أن تسبب تغيرات هرمونية في الجسم ويمكن أن تؤثر على الجوع والشهية، ويمكن أن يكون للحرمان من النوم لفترة طويلة آثار خطيرة على التمثيل الغذائي لديك ويؤدي إلى زيادة الوزن.





1. ضيق التنفس.

2. الشخير أو توقف التنفس أثناء النوم.

3. عدم القدرة على القيام بالنشاط البدني.

4. التعرق المفرط.

5. الإرهاق أو التعب.

6. آلام الظهر والمفاصل.

7. عدم التوازن الهرموني (فترات غير منتظمة، تقلبات مزاجية).

8. مشاكل الجلد والشعر.

وتتعدد طرق تشخيص السمنة، فهناك الاختبارات التشخيصية والفحوصات الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تساعد في الكشف عن هذه الحالة مثل الفحص البدنى من خلال إجراء فحص معدل ضربات القلب وضغط الدم ودرجة الحرارة وكذلك فحص قلبك ورئتيك وبطنك، حيث يمكن لطبيبك تقييم ما إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة.

ويكون حساب مؤشر كتلة الجسم أكبر علامة تشير إلى السمنة، فإذا كان مؤشر كتلة جسمك 30 أو أكثر، يمكنك التأكد من أنك تعاني من السمنة، على الرغم من أن مؤشر كتلة الجسم هو أحد أكثر الطرق شيوعًا لقياس السمنة، إلا أنه ليس دقيقًا.

وتكمن مخاطر السمنة فى أنها قد تعرضك لخطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وضغط الدم والسكري والسرطان ومرض الكبد الدهني.