شكرا لقرائتكم خبر عن متى يجب على مرضى الضغط المرتفع تجنب القهوة.. وما الآثار الجانبية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات المحبوبة، ويتم استهلاكها في جميع أنحاء العالم، حيث إن رائحتها الفريدة ومحتوى الطاقة بها هو ما يجعلها مشهورة للغاية، وتشير العديد من الدراسات إلى أن شرب القهوة يمكن أن يؤدي إلى زيادة مؤقتة في ضغط الدم والذي يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 3 - 4 ساعات، ولكن هل يمكن لمرضى ضغط الدم تناول القهوة أم أنها غير آمنة لهم؟

وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا" فإن مريض ضغط الدم لا يحتاج إلى تجنب القهوة تمامًا، ولكن يجب تناولها باعتدال بما لا يضر صحته، خاصة أن القهوة قد تسبب مشاكل للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم المزمن بسبب التعرض للكافيين، لذلك إذا كنت من مرضى ضغط الدم المرتفع على وجه التحدديد فتأكد من استشارة طبيبك دائمًا قبل تضمين القهوة في نظامك الغذائي اليومي، كما يمكن للأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل في ضغط الدم أن يصابوا بارتفاع ضغط الدم مع استهلاك القهوة فى البداية، ولكن بمجرد أن يعتاد الجسم على كمية الكافيين تدريجيًا على المدى الطويل يعود الضغط إلى معدله الطبيعى.

- محتوى الكافيين فى القهوة

كوب واحد من القهوة يحتوي على 100 ملليجرام من الكافيين، ويعتبر الحد الآمن للكافيين أقل من 300 ملليجرام في اليوم، وبالتالي إذا كنت من محبي القهوة فمن الأفضل ألا تتناول أكثر من 3 أكواب يوميًا لتكون في الجانب الأكثر أمانًا.

-آثار جانبية يجب الانتباه إليها عند تناول القهوة

على الرغم من أن الكميات المعتدلة من القهوة لن تسبب لك مشكلة، يجب على مرضى ضغط الدم توخي الحذر بشأن بعض الأعراض الشائعة المصاحبة لتناول القهوة، مثل الأرق والقلق وحرقة المعدة والارتجاع الحمضي والصداع، وعند الشعور ببعض أو جميع تلك الأعراض من الأفضل الاتصال بالطبيب على الفور خاصة إذا ساءت الأعراض.

- متى يجب على مرضى الضغط المرتفع تجنب القهوة ؟

يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم تجنب القهوة بشكل خاص قبل القيام بأي شيء شاق مثل التمارين والجري ورفع الأثقال وتمارين القلب، حيث يمكن أن يؤدي التمرين البدني إلى زيادة ضغط الدم وقد يؤدي اقترانه بالقهوة إلى مزيد من المتاعب.

- كيف تتحقق مما إذا كانت القهوة قد رفعت ضغط الدم ؟

من أجل تتبع ضغط الدم لديك والتحقق مما إذا كان تناول القهوة قد تسبب فى ارتفاعه من عدمه، من الأفضل فحص الضغط قبل وبعد شرب القهوة، حيث يفضل فحص ضغط الدم قبل 30 دقيقة من شرب القهوة ثم فحصه بعد 30 دقيقة من تناولها، فإذا كان هناك ارتفاع ملحوظ فى ضغط الدم فقد تكون القهوة هي السبب وراء ذلك.