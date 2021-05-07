تعرف على ما يحدث لجسم الصائم عند تناول البصل والثوم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ 6 ثواني

يعد البصل والثوم من مكونات العديد من الوجبات الغذائية ، فالبصل هو واحد من اكثر الخضار شعبية، فالى جانب مذاقه المنعش، يمتلك عددا من الفوائد الصحية ، أما الثوم يعد مصدراً للعديد من العناصر اللازمة التي تعمل على الوقاية من عدة أمراض.

ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول البصل؟

البصل يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية القوية المفيدة للصحة، وتناول الصائم له يعطي جسمه هذه المواد. وهو منخفض في السعرات الحرارية، مما يعني أنه قد يساعد جهودك في التحكم بالوزن.

البصل غني بفيتامين سي C وهو مضاد قوي للأكسدة، يحمي الخلايا من التلف الذي تسببه الجزيئات غير المستقرة التي تسمى الجذور الحرة free radicals، والتي تضر بخلايا جسمك.

البصل غني أيضا بفيتامينات بي B، بما في ذلك حمض الفوليك بي 9 (B9) والبيريدوكسين pyridoxine (بي 6) (B6)، التي تلعب دورا رئيسيا في التمثيل الغذائي وإنتاج خلايا الدم الحمراء وعمل الأعصاب. كما أن البصل مصدر جيد للبوتاسيوم.

البصل على الإفطار فكرة جيدة، ولكن رائحته قد تكون مزعجة لك ولمن حولك. أيضا قد تفضل عدم تناوله قبل الخروج للصلاة في المسجد لأن الرائحة مؤذية.

يمكن تناول البصل مسلوقا، أو مقليا. البصل المسلوق خيار رائع، أما البصل المقلي فمشكلته أنه يحتوي على الزيت وكثير من السعرات الحرارية، لذلك قلل تناوله.

يمكن إضافة البصل إلى السلطة، أو أكله طازجا في صورة شرائح، أو تناول البصل الأخضر مع طبق من الفول أو العدس، وبذلك أنت تحصل أيضا على وجبة غنية من البقول المفيدة للصحة والمعززة للشبع.

ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول الثوم؟

الثوم يضاف للأطباق عند طهوها، كما يهرس ويضاف للتتبيلات. ويحتوي على مركبات الكبريت التي لها فوائد صحية، وهو قليل السعرات الحرارية، كما يحتوي على معادن مثل المنغنيز والسيلينيوم والنحاس والبوتاسيوم والفوسفور، وغني بفيتامين سي وفيتامين بي 6. تناول الصائم له يعطي جسمه هذه المواد.

يحتوي الثوم على مضادات الأكسدة والمركبات التي تقاوم الالتهابات وتقلل من الدهون الثلاثية وتقلل من مستويات الكوليسترول، وكلها قد تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

ولكن أيضا كحالة البصل، يجب الانتباه إلى أن رائحته مزعجة. لتخفيف الرائحة يمكن تناوله مطهوا.