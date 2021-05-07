لصحة أفضل.. تناول السمك 3 مرات أسبوعياً

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يعد السمك من أجود أنواع اللحوم و أكثرها فائدة على الجسم،فهو من الأغذية الرئيسية التي تمد العقل الإنساني إضافة إلى الجسم بما يحتاجه البروتينات والأحماض الأمينية .

قالت خبيرة التغذية لورين مانكر لـ EatThisNotThat إن جميع أنواع الأسماك مفيدة للصحة بشكل أو بآخر، يجب تناول هذا المنتج 2-3 مرات في الأسبوع. ومع ذلك، وفقًا للخبيرة، فإن الأكثر فائدة هو بولوك.

وقالت الخبيرة: “بولوك هي السمكة المفضلة لدي، وفي رأيي المتواضع، إنها السمكة رقم واحد”.

وأشارت مانكر إلى أن هذا النوع من الأسماك له نكهة خفيفة وغني أيضًا بفيتامين ب 12 والسيلينيوم والبروتين والنياسين. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للخبيرة، يمكن أن تلبي حصة واحدة فقط من بولوك 10٪ من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين د والبوتاسيوم.

وأضاف خبيرة التغذية أن هذا النوع من الأسماك يحتوي على ما يصل إلى 100 ملغ من أوميغا 3، والتي يمكن أن تقلل من خطر الموت بنسبة 13٪. يحتوي بولوك أيضًا على القليل من الزئبق، وبالتالي فهو من أكثر الأصناف أمانًا.

أهم فوائد السمك للجسم

– تعزيز نمو وعمل الدماغ والخلايا العصبية ويعود ذلك للأمور الاتية: .

– تعزيز صحة القلب .

– الوقاية من التهاب المفاصل .

– الوقاية من السرطان .

– الوقاية من الإصابة بالربو عند الأطفال .

– الوقاية من السكري.