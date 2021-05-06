350 مليون جرعة من لقاح "نوفافاكس" ضد كورونا لـ"كوفاكس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي"، الخميس، إنه أكمل تعاقدا أوليا للحصول على 350 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19".

واللقاحات من إنتاج شركة نوفافاكس الأمريكية، لصالح تحالف كوفاكس، وهي مبادرة عالمية لتزويد الدول الأكثر فقرا باللقاحات.



وقال تحالف جافي إنه يتعين أولا الحصول على موافقة من منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ قبل أن تتمكن الشركة الأمريكية لتصنيع الجرعات من تسليمها في الفترة بين تموز/ يوليو وأيلول/ سبتمبر 2021.

وحتى الآن، لم توافق منظمة الصحة العالمية سوى للاستخدام الطارئ للقاحات فايزر/ بيونتيك وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون ومويدرنا.

وسيتم توزيع لقاح نوفافاكس على كل الدول الأعضاء الـ190 عضوا بتحالف كوفاكس الدولي للقاحات، والتي أبدت اهتماما بهذا اللقاح.

ويوزع تحالف كوفاكس لقاحات مضادة لـ"كوفيد-19" لدول نامية وتضم قائمة أعضائه دولا غنية تقوم بعملية التمويل الذاتي، و92 دولة فقيرة تتلقى دعما لمشترياتها.

ووعد تحالف كوفاكس بتوفير ما لا يقل عن ملياري جرعة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 بنهاية العام الجاري.