شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة ألمانية: اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط ​​يحمى من الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة جديدة نشرت في مجلة Neurology العلمية أن تناول نظام غذائي المعروف باسم حمية البحر المتوسط الغني بالأسماك والخضراوات وزيت الزيتون قد يحمي عقلك من تراكم البروتين الذي يمكن أن يؤدي إلى مرض الزهايمر.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية نظرت الدراسة في بروتينات غير طبيعية تسمى أميلويد وتاو، وأميلويد هو بروتين يتشكل في لويحات، بينما تاو هو بروتين يتشكل في تشابك كلاهما موجود في أدمغة الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر ولكن يمكن العثور عليهما أيضًا في أدمغة كبار السن ذوي الإدراك الطبيعي.



حميه البحر المتوسط

وتشمل حمية البحر الأبيض المتوسط ​​تناول كميات كبيرة من الخضار والبقوليات والفواكه والحبوب والأسماك والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة مثل زيت الزيتون، وانخفاض تناول الأحماض الدهنية المشبعة ومنتجات الألبان واللحوم.

قال مؤلف الدراسة توماسو بالاريني من المركز الألماني للأمراض العصبية التنكسية: "تشير دراستنا إلى أن تناول نظام غذائي غني بالدهون غير المشبعة والأسماك والفواكه والخضراوات وقليلة في منتجات الألبان واللحوم الحمراء قد يحمي عقلك بالفعل من تراكم البروتين الذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان الذاكرة والخرف". "

وتضيف هذه النتائج إلى مجموعة الأدلة التي تظهر أن ما تأكله قد يؤثر على مهارات ذاكرتك لاحقًا، حيث نظرت الدراسة في 512 شخصًا ومن بين هؤلاء ، كان 169 منهم طبيعيين من الناحية المعرفية ، في حين تم تحديد 343 على أنهم أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر.

ونظر الباحثون في مدى اتباع الأشخاص لنظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي عن كثب بناءً على إجاباتهم على استبيان يسأل عن مقدار ما أكلوه من 148 عنصرًا خلال الشهر السابق، وحصل الأشخاص الذين غالبًا ما يتناولون الأطعمة الصحية النموذجية لنظام البحر الأبيض المتوسط​​، مثل الأسماك والخضراوات والفاكهة، وأحيانًا فقط على أطعمة غير معتادة في النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​، مثل اللحوم الحمراء ، على أعلى الدرجات ، بحد أقصى تسعة من عشرة.

تم تقييم المهارات المعرفية من خلال مجموعة اختبارات مكثفة لتطور مرض الزهايمر والتي نظرت في خمس وظائف مختلفة ، بما في ذلك اللغة والذاكرة والوظيفة التنفيذية خضع جميع المشاركين لمسح للدماغ لتحديد حجم أدمغتهم، بالإضافة إلى ذلك ، تم اختبار السائل الشوكي لـ 226 من أجل العلامات الحيوية لبروتين الأميلويد والتاو.

ثم نظر الباحثون في مدى قرب شخص ما من اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط ​​، والعلاقة مع كل من حجم الدماغ والمؤشرات الحيوية تاو والأميلويد ، والمهارات المعرفية.

وبعد ضبط عوامل مثل العمر والجنس والتعليم، وجد الباحثون أنه في منطقة الدماغ الأكثر ارتباطًا بمرض الزهايمر، كانت كل نقطة أقل من الأشخاص الذين سجلوا على مقياس النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​تساوي ما يقرب من عام واحد من شيخوخة الدماغ.