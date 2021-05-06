مصر.. تسجيل 1102 إصابة بكورونا و64 وفاة

محمد الفلاح - الخميس 6 مايو 2021

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها حتى مساء الأربعاء ارتفع إلى 232905 ، من بينها 13655 حالة وفاة.



وأضافت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أن 876 شخصاً تعافوا من الفيروس وخرجوا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 174217 شخصا.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت أمس الأربعاء مجموعة من التدابير الجديدة في ظل ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بكورونا.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في تصريحات متلفزة، إنه تقرر غلق المنشآت التجارية، بما في ذلك المحال والمقاهي والمولات، من التاسعة مساء( 1900 بتوقيت جرينتش) بدءا من اليوم الخميس ولمدة أسبوعين.

كما تقرر حظر كافة الفعاليات الجماعية داخل المنشآت.

وأعلن أن إجازة عيد الفطر ستبدأ من الأربعاء القادم وستستمر حتى الأحد التالي. وخلال العطلة سيتم إغلاق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.

وأعلن أنه تقرر السماح بإقامة صلاة عيد الفطر في المساجد، على أن تقام الصلاة بأسرع وقت ممكن مع حظر اصطحاب الأطفال.