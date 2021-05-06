إنفينكس الصينية تطلق نظام XOS 7.0 المخصص حصريا لسلسلة Hot10

محمد الفلاح - الخميس 6 مايو 2021

أطلقت إنفينكس الصينية نظام XOS 7.0 المخصص حصريا لسلسلة Hot10، لتشغيل تشغيل أندرويد 10على هواتفها.



وأصبح Infinix XOS واحدا من أفضل أنظمة التشغيل التي تقدم مجموعة من الحلول التقنية الشبابية من خلال الألوان الطبيعية الثورية التي تتجاوز تصميم واجهة المستخدم والموضوعات الغامرة والرموز الثورية والواجهة السريعة لتحقيق تجربة استمتاع لا نهائي.

وقالت إنفينكس في بيان اليوم نستمع دائما إلى تعليقات المستخدمين على XClub Community وكذلك من مراكز خدمة العملاء ومنصات التواصل الاجتماعي، لذلك حقق نظام XOS الكثير من التقدم، ولديه الآن قائمة شاملة من المميزات، حيث يعد نظام XOS من إنفينكس واحدة من العلامات التجارية الأولى التي ابتكرت فكرة ضاغط الصور لجميع عشاق التصوير الفوتوغرافي، حيث لن تشغل صورك مساحة كبيرة من وحدة التخزين الداخلية مرة أخرى لأنها توفر ضغطًا متعددًا للصور في وقت واحد فيمكنك ضغط حجم الصورة من ميجابايت إلى كيلوبايت في ثانية واحدة.

التصميم الخفيف والنحيف لـ Hot 10 play ، يوفر سهولة أكبر في التحكم في الهاتف بيد واحدة خلال ساعات طويلة من اللعب، وسيكون أداؤك أفضل بعد تنشيط وضع اللعبة الذي يتضمن لوحة مساعد الألعاب، ويمكنك أن ترى كيف يمكن لميزات إضافية مثل Game Health وGame Anti-Interference وCall Optimization أن تحسن تشغيل الألعاب أيضاً.

ونظرًا لأنه يمكنك العثور على الكثير من الميزات في Infinix Hot 10 play، فهناك ميزة تستحق المحاولة، وهي جهاز استقبال مستشعر الأذن، حيث يمكنك استقبال مكالمة تلقائية لأذنك دون لمس الشاشة، كما أنك إذا كنت من عشاق الحفلات، فستحب تطبيق Yoparty بشدة، ما عليك سوى توصيل الأجهزة والشعور بالحفلة.

أما الميزة الأهم لهذا النظام هي Smart Scanner، حيث يمكنك بسهولة تحويل الرموز إلى معلومات مفهومة، انقر فوق Scan لتوصيل WIFI أو إضافة صديق إلى جهات الاتصال أو زيادة رصيد هاتفك أو تحليل رابط الويب كما يمكنك مسح أي نص وترجمته إلى أي لغة بأكثر من 33 لغة، هذا بجانب خاصية WhatsApp Sticker Workshop وميزات Turbo الاجتماعية مثل WhatsApp Status Rescue وPeek Mode وVideo Beauty Mode والمزيد من الإثارة الميزات الموجودة على WhatsApp Business أيضا.