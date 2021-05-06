ثمرة كيوى يوميا مفتاحك لرحلة حمل آمنة.. يحافظ على صحة قلبك

القاهرة - سامية سيد - فترة الحمل من المراحل الصعبة التى تمر على الأمهات، خاصة فى الشهور الأولى التى يتكون خلالها الجنين، لذا لابد من الاعتناء بنوعية الأطعمة التى تتناولها الأم خلال تلك المرحلة التى تلعب دورا فى الحفاظ على صحتها وصحة جنينها.

ويعد الكيوى من أهم الفاكهة التى تساعدك للحفاظ على صحتك خلال فترة الحمل، لأنها مليئة بالفيتامينات والمعادن ، مثل فيتامين C ، A ، E ، K ، حمض الفوليك ، البوتاسيوم ، الحديد ، النحاس ، المغنيسيوم ، الفوسفور والكولين.وطبقا لتقرير نشر فى موقع Dr health benefits، فأبرز فوائد الكيوى للأمهات الحوامل مايلى: ​1.يساعد في التطور المعرفي للجنين

لانه يحتوى على كميات كبيرة من حمض الفوليك، حيث تحتاج المرأة الحامل إلى حوالي 400 مجم إلى 800 مجم من حمض الفوليك في نظامها الغذائي، خاصة في الأشهر الأولى من الحمل، لأنه يساعد في التطور المعرفي للجنين، كما أنه يساعد في منع أي عيوب عصبية، لذا يوصى بتناول فاكهة كيوي واحدة على الأقل يوميًا للحامل.

2. ضبط مستويات ضغط الدم تحتوي فاكهة الكيوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وهي فعالة في خفض ضغط الدم ومنع النوبات القلبية المفاجئة، كما ثبت أن عصير فاكهة الكيوي له نفس فعالية أقراص الأسبرين من حيث حماية القلب.