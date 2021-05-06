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شكرا لقرائتكم خبر عن ثمرة كيوى يوميا مفتاحك لرحلة حمل آمنة.. يحافظ على صحة قلبك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فترة الحمل من المراحل الصعبة التى تمر على الأمهات، خاصة فى الشهور الأولى التى يتكون خلالها الجنين، لذا لابد من الاعتناء بنوعية الأطعمة التى تتناولها الأم خلال تلك المرحلة التى تلعب دورا فى الحفاظ على صحتها وصحة جنينها.
وطبقا لتقرير نشر فى موقع Dr health benefits، فأبرز فوائد الكيوى للأمهات الحوامل مايلى: 1.يساعد في التطور المعرفي للجنين
لانه يحتوى على كميات كبيرة من حمض الفوليك، حيث تحتاج المرأة الحامل إلى حوالي 400 مجم إلى 800 مجم من حمض الفوليك في نظامها الغذائي، خاصة في الأشهر الأولى من الحمل، لأنه يساعد في التطور المعرفي للجنين، كما أنه يساعد في منع أي عيوب عصبية، لذا يوصى بتناول فاكهة كيوي واحدة على الأقل يوميًا للحامل.
2. ضبط مستويات ضغط الدم تحتوي فاكهة الكيوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وهي فعالة في خفض ضغط الدم ومنع النوبات القلبية المفاجئة، كما ثبت أن عصير فاكهة الكيوي له نفس فعالية أقراص الأسبرين من حيث حماية القلب.
3.الحفاظ على قوة العظام
فاكهة الكيوي غنية بفيتامين K المفيد لبناء عظام قوية، كما أنه يسرع عملية الشفاء للجسم ويقلل من تخثر الدم أيضًا، خاصة أثناء الحمل، حيث يفقد الجسم الكثير من الدم أثناء الولادة.
4.غنى بمضادات الأكسدة
الكيوي غني أيضًا بمضادات الأكسدة، التى تعمل على تقليل تلف الخلايا بسبب الأكسدة حيث تعانى الأمهات الحوامل من زيادة مخاطر الإجهاد التأكسدي، لذا فإن تناول ثمرة من الكيوي التى تحتوى أيضًا على نسبة عالية من فيتامين C ، يساعد على إصلاح الخلايا وتحفيزها.
5.الحفاظ على صحة الجلد
لأنه غنى بفيتامين E، لذا فإن تناول فاكهة الكيوي بانتظام سيوفر الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية اللازمة للحفاظ على الجلد خلال فترة الحمل.
6.تقليل مخاطر علامات التمدد
هناك بعض الدراسات التي تثبت أن تناول فاكهة الكيوي بانتظام سيكون قادرًا على تقليل مخاطر علامات التمدد أثناء الولادة، نظرا لأنه يحفز تكوين الكولاجين المسئول عن مرونة الجلد، لذلك يخفض خطر الإصابة بعلامات التمدد.