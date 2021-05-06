شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعدك العسل فى إنقاص وزنك والوقاية من الأمراض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوى العسل على مجموعة متنوعة من الخصائص المفيدة لصحة الجسم، فقد استخدم العسل منذ فترة طويلة كدواء تقليدي لتخفيف السعال وتهيج الجلد.

ويملك العسل خصائص فريدة، حيث يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن مثل معادن الثيامين

والريبوفلافين، وحمض الاسكوربيك، وحمض البانتوثنيك وحمض الفوليك وفيتامين ك، وهو غنى أيضا بالكالسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والحديد والفوسفور والبوتاسيوم.

وكشف تقرير نشر فى موقع healthline، عن الدور الذى يلعبه العسل فى فقدان الوزن، وكيف يدعم جسمك خلال اتباع حميات غذائية لإنقاص الوزن.



ومن أهم فوائد العسل على صحة جسمك وعلى وزنك: ومن أهم فوائد العسل على صحة جسمك وعلى وزنك: 1. ضبط مستويات السكر في الدم 1. ضبط مستويات السكر في الدم

يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم، وبرغم احتوائه على السكر فلن يؤدي العسل إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم في الجسم، وينصح به مرضى السكرى بتناوله كمُحلي بدلًا من السكر العادي.



2.الوقاية من أمراض القلب 2.الوقاية من أمراض القلب تناول العسل بديلا عن السكر يساعدك فى الحفاظ على صحة قلبك عند اتباع حميات غذائية قاسية، لأنه يعمل على ضبط مستويات ضغط الدم، لأنه يحتوى على مضادات أكسدة تعمل على خفض مستويات الضغط المرتفع الذى يعد أحد العوامل الرئيسية المسببة لأمراض القلب. 3. يعزز المناعةتناول العسل بانتظام يساعدك على تعزيز جهازك المناعى للوقاية من الأمراض، نظرا لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الجسم. 3. يعزز المناعةتناول العسل بانتظام يساعدك على تعزيز جهازك المناعى للوقاية من الأمراض، نظرا لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الجسم.



4.التغلب على القولون العصبيتناول العسل يسهم فى التغلب على مشاكل الجهاز الهضمي التي يمكن حلها عن طريق تناول العسل والمعروفة بمتلازمة القولون العصبي (IBS).

أظهرت إحدى الدراسات أن للعسل تأثيرا إيجابيا في التغلب على عسر الهضم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا حل مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك عن طريق تناول العسل.