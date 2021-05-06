صحة ورشاقة

"الصحة العالمية" تحذر من موجة جديدة لكورونا في أفريقيا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن تباطؤ حملات التطعيم ضد مرض "كوفيد-19"، وظهور سلالات جديدة، يزيد من خطر حدوث موجة جديدة من الإصابات في أفريقيا.

وقالت المنظمة إن التأخيرات ونقص إمدادات اللقاحات تدفع دولا أفريقية للتراجع أكثر وراء بقية دول العالم في تنفيذ حملات التطعيم ضد "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس ، ولا تشكل القارة الآن سوى 1 % من اللقاحات التي تم إعطاؤها على مستوى العالم، متراجعة من 2% قبل أسابيع قليلة.   

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أنه في ظل انتشار سلالات جديدة، وتدني مستويات التطعيم، وانخفاض الالتزام بالإجراءات الوقاية، وتخفيف القيود، باتت ظروف تفش جديدة قائمة. 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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