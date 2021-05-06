"الصحة العالمية" تؤيد التنازل عن حقوق لقاحات كورونا: خطوة جريئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشادت منظمة الصحة العالمية بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بدعم التنازل المؤقت عن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بلقاحات "كوفيد 19".

ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم هذه الخطوة بأنها جريئة وهائلة في الكفاح ضد الوباء، وأنها مثال قوي للقيادة الأمريكية في مواجهة التحديات الصحية العالمية، حيث وصف القرار بالتاريخي بشأن المساواة في اللقاحات وإعطاء الأولوية لرفاه جميع الناس في هذا الوقت الحرج.



ودعا أدهانوم إلى التضامن والتحرك السريع بالبناء على براعة والتزام العلماء الذين ابتكروا لقاحات "كوفيد 19" المنقذة للحياة.

وكانت ممثلة التجارة الأمريكية السفيرة كاثرين كاي قد أعلنت في بيان، الخميس، دعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذه الظروف الاستثنائية للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بلقاحات "كوفيد 19" لإنهاء وباء كورونا.

وأضافت أن الولايات المتحدة ستشارك بنشاط في المفاوضات الجارية حول نصوص اتفاقية الملكية الفكرية (التريبس) في منظمة التجارة العالمية لتحقيق ذلك، بهدف توفير أكبر عدد ممكن من اللقاحات لأكبر عدد ممكن من الناس في أسرع وقت، وأن الإدارة الأمريكية، ستكثّف جهودها لتوسيع نطاق تصنيع اللقاحات وتوزيعها وزيادة المواد الخام اللازمة لإنتاج اللقاحات.