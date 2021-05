شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حيل غذائية لإنقاص الوزن بشكل أسرع.. أضف القرفة على الأكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تساعد الحميات الغذائية وأنظمة "الدايت" مع ممارسة الرياضة في إنقاص الوزن بشكل كبير، ولكن إذا كنت تعتقد أن تخطي الوجبات وتجويع نفسك سيساعدك على التخلص من بعض الكيلوجرامات، فأنت مخطئ، ويجب عليك تغيير عاداتك اليومية وتقليل السعرات الحرارية اليومية لتحقيق وزنك المثالي، في هذا التقرير نقدم لكم بعض النصائح المفيدة عن النظام الغذائي لفقدان الوزن بشكل فعال وسريع.

5 حيل غذائية لإنقاص الوزن بشكل أسرع

1- استبدل عصائر الفاكهة بالفواكه الحقيقية

إذا كنت من محبي شرب عصائر الفاكهة وتعتقد أنها صحية، فقد ترغب في تناول فواكه كاملة بدلاً من ذلك قد يكون استبدال عصائر الفاكهة السكرية بحصص الفاكهة الحقيقية أكثر صحة وقد يقلل من تناول السعرات الحرارية كما تشير الدراسات إلى أنه قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

2- تنظيم كميات الطعام التي تتناولها

في كثير من الأحيان ، نميل إلى الإفراط في تناول الطعام ، مما قد يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية وزيادة الوزن بشكل غير ضروري.

بمساعدة التحكم في حصص الطعام وكمياته، لا يمكننا فقط خسارة بعض الكيلوجرامات، ولكن أيضًا الحفاظ على وزن صحي على المدى الطويل.

3- لا تأكل بنهم، وبدلاً من ذلك انتقل إلى الماء

من الطبيعي تمامًا تجربة نوبات الجوع بين ساعات الوجبة أو أثناء مشاهدة برنامجك المفضل أو غير ذلك قد تؤدي نوبات الرغبة الشديدة هذه إلى تناول كميات كبيرة من السعرات الحرارية ، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

ومع ذلك ، إذا كنت تريد حقًا إنقاص الوزن، فانتقل إلى الماء شرب الكثير من الماء لن يروي عطشك فحسب ، بل سيشبع جوعك أيضًا.

4- المقبلات تقلل من جوعك

إذا كنت تعتقد أن تجويع نفسك سيساعدك على إنقاص الوزن، فقد تكون مخطئًا بدلاً من ذلك ، يجب أن تأكل في أجزاء صغيرة لإبعاد الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

للقيام بذلك ، احصل دائمًا على طبق صغير أو وعاء من المقبلات لقمع جوعك قد يساعدك هذا بدوره على الابتعاد عن السعرات الحرارية الزائدة.

5- القرفة تعمل على استقرار الرغبة الشديدة في تناول الطعام

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة The Journal of the American College of Nutrition ، فإن إضافة ملعقة صغيرة من القرفة إلى الأطعمة مثل الحبوب والخبز والمنتجات النشوية الأخرى لا يمكنها فقط استقرار مستويات السكر في الدم ، بل تحافظ على ارتفاع الأنسولين المسبب للجوع.