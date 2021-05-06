شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز أعراض النوبة القلبية لدى الرجال والنساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تظهر أعراض النوبة القلبية في أي وقت ويمكن أن تتخذ أشكالًا مختلفة، وهناك اختلافات فى أعراض النوبة القلبية بين الرجال والنساء، لذلك ما هي الاختلافات الرئيسية في الأعراض التي يشعر بها الرجال مقارنة بالنساء، وفقًا لما ذكره موقع "Heart UK".

تحدث النوبات القلبية عندما يُسد الشريان الذي يغذي القلب بالدم والأكسجين، وعادةً ما يكون ذلك بسبب تراكم لويحات دهنية تسمى الكوليسترول، وتندرج النوبات القلبية تحت مظلة أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) والتي تشير عمومًا إلى الحالات التي تشمل الأوعية الدموية الضيقة أو المسدودة.

وتظهر عادة على الرجال أعراض النوبة القلبية النموذجية التي تشمل ضغط الصدر والألم، بينما تكون الأعراض فى الغالب غير معروفة لدى النساء، وهو ما يزيد من خطورة هذا الأمر، حيث إن التأخر فى تلقى العلاج نتيجة غموض الأعراض قد يسبب الوفاة، وغالبًا ما تشعر النساء المصابات بنوبة قلبية بألم في مناطق بعيدة عن الصدر، بما في ذلك الفك والرقبة والبطن والساقين والذراعين.

ويكون النساء أكثر عرضة إلى حد ما من الرجال للإصابة ببعض الأعراض الشائعة الأخرى خاصة ضيق التنفس والغثيان والقيء وآلام الظهر أو الفك، وعلى الرغم من أن الرجال والنساء كلاهما يمكن أن يتعرض لضغط الصدر كعرض للإصابة بالنوبة القلبية، إلا أن هناك بعض النساء يمكن أن يتعرضن لنوبة قلبية دون الشعور بضغط على الصدر، وبدلًا من ذلك قد يعانين من ضيق في التنفس أو ضغط أو ألم في أسفل الصدر أو أعلى البطن أو دوار أو خفة في الرأس أو إغماء أو ضغط أعلى الظهر أو تعب شديد.

- وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، تشمل الأعراض الرئيسية للنوبات القلبية ما يلي:

1- ألم أو انزعاج في الصدر يحدث فجأة ولا يزول، وقد تشعر بالضغط أو الشد.

2- ألم قد ينتشر إلى ذراعك الأيسر أو الأيمن أو قد ينتشر إلى رقبتك أو فكك أو ظهرك أو معدتك.

3- قد تشعر أيضًا بالغثيان أو التعرق أو الدوخة أو ضيق التنفس.

- تشمل الأعراض الأخرى للنوبة القلبية والأقل شيوعًا ما يلي:

1- شعور مفاجئ بالقلق يمكن أن يشبه نوبة الهلع.

2- السعال المفرط أو الصفير