كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مايو 2021 07:34 مساءً - جدول محتوى

1-الحمل في الأسبوع الثامن

2-تغيرات بجسم الحامل في الأسبوع الثامن

3-غثيان صباحي وتقلبات مزاجية في الأسبوع الثامن

4-الثامن أسبوع مصيري للجنين

5-تطور ونمو الجنين في الأسبوع الثامن

6-نصائح للحامل في أسبوعها الثامن

ها قد جاء الأسبوع الثامن من الحمل وأنت ما زلت تعانين من غثيان الحمل والدوخة والصداع وتغير الهرمونات في كل ساعات اليوم و كأنك في حالة من عدم الاتزان، و هذا الأسبوع يعد من الأسابيع المهمّة والمصيرية في استمرارية الحمل وصحة وسلامة الجنين، ومن أكثر المراحل التي تتألّم فيها الأم، ولكن مع تقدّم مراحل الحمل ستتلاشى هذه الأعراض..عن نمو الجنين في الأسبوع الثامن وحالة الأم يحدثنا الدكتور إبراهيم عبد القادر استشاري أمراض النساء والتوليد

1-الحمل في الأسبوع الثامن

قيام الحامل ببعض الفحوصات في الأسبوع الثامن

تعدّ مرحلة الحمل من المراحل المهمّة في حياة المرأة؛ فهي مرحلة مثيرة لما فيها من تغيّرات جسدية ونفسية،وفي الأسبوع الثامن يبدأ البطن في أخذ الشكل الدائري، مع زيادة قليلة في الوزن

وتبدأ الكثير من التغيّرات النفسية بالظهور أيضا مثل: القلق، والتوتر، وتقلّب المزاج والمشاعر كالبكاء والغضب أحيانًا، وهو أمر طبيعي تمرّ به أي حامل، وللتخفيف.. لا بُدّ للمرأة الحامل من القيام ببعض الأنشطة الرياضية الخفيفة

كما تشعر الأم الحامل في هذه الفترة بحاجتها للتبوّل بسبب حدوث عدم توازنٍ في سوائل جسم الأم الحامل نتيجة لضغط الرحم على المثانة

يجب على الأم الحامل القيام ببعض الفحوصات المنتظمة في هذه المرحلة: فحص البول والمسالك البولية، فحص لقوّة الدم وزمرته.

الاختبارات الجينية، الحصبة الألمانية والتهابات الكبد، فحص السكر، الضغط والوزن.





2-تغيرات بجسم الحامل في الأسبوع الثامن

بسبب القيء لا يرتفع وزن الحامل

الرحم بحجم حبة برتقال، احتمال كبير في مواجهة بعض التوعكات، إحساس بالتنميل، تشنجات عضلية، وألم في البطن ناجم عن ثقل الرحم

.وعليك إجراء أول صورة صوتية للجنين ، يتعرض جسمك الآن للهرمونات التي تفرز من الحمل ونتيجة لذلك تظهر الأعراض المختلفة، بما في ذلك القيء والضعف.

وبسبب القيء لم يرتفع وزنك حتى الآن، وربما يكون على العكس، قد انخفض قليلا،

وضعك يتأثر أيضا بأفكار وتساؤلات مثل كيف ستصبح حياتي بعد ولادة الطفل؟ هل يمكنني التعامل مع الوضع الجديد؟

خلال هذه الفترة أنت "تأكلين من أجل اثنين"، ولكن من الصعب بالنسبة لك إضافة شرب الماء إلى غذائك

وإذا كنت تتقيئين كثيرا، فلا تقلقي على الجنين، لأنه يحتاج في هذه الفترة إلى القليل جدا من التغذية منك

إذا كنت تشعرين بالغثيان الشديد، وتشعرين بفقدان الوزن أو الجفاف، وقيء مفرط ، في الصباح والذي يحدث فقط لدى بعض النساء، من المهم استشارة الطبيب

3-غثيان صباحي وتقلبات مزاجية في الأسبوع الثامن

استمرار أعراض الغثيان الصباحي

زيادة وزنكِ بعض الشئ، لكن تلك الزيادة غالباً ما تكون 2 كيلوجرام فقط أو نحو ذلك على مدار الأشهر الثلاثة الأولى.

يتمدد الرحم ويتوسع، وذلك لاستيعاب التطور السريع للجنين وما يحيط به.

نمو الثديين وتغيير مقاس حمالات الصدر الخاصة بكِ، يمكن أيضاً أن تشعرين ببعض الألم في ثدييكِ.

قد تستمر التقلبات المزاجية عندكِ في تلك الفترة، وقد تعانين من الأرق أحياناً.

يمكن أن تستمر أعراض الغثيان الصباحي، والتي تسبب نفوركِ من الطعام أغلب الوقت.

الشعور بالتعب والإجهاد المستمر، حيث أن ارتفاع مستوى هرمون البروج سترون يسبب شعوركِ بالخمول، أيضاً الغثيان يزيد من استهلاك الطاقة لديكِ.

يضخ قلبك الدم بمعدل يزيد عن السابق بنحو 50%، وذلك لتلبية احتياجات طفلكِ.

4-الثامن أسبوع مصيري للجنين

مرحلة النمو سريعة جداً، حيث يكتمل نمو الدماغ والقلب، كذلك الكبد يعمل على تكوين خلايا الدم الحمراء وتكوين الجزء الداخلي من العظام

وتكوين أنسجة الأصابع للقدمين واليدين، ويزداد نمو الساقين والذراعين، والأنف، ونمو الشفة العليا للجنين، وأذنه الوسطى، ولا ننسى تَكوّن الأسنان والأجزاء الداخلية من الأذن.

طول الجنين حوالي 3 سم، قد يبدو هذا صغيرا،والوزن من 2-3 غ، ولكن الجنين كبر بما يقارب أل 10،000 مرة منذ حدوث الإخصاب والحمل

5-تطور ونموالجنين في الأسبوع الثامن

الجنين في الأسبوع الثامن أكثر عرضة للمخاطر

يبدأ الرأس بالارتفاع، تظهر الأذنان الخارجيتان وطرف الأنف، يتكون سقف الحلق

ظهور عشرة براعم سنية في كل فك، الأجفان غير مطبقة بعد على العينين، ظهور الغدد اللعابية، وظهور الأطراف بتكوينها النهائي

تقابل السبابة والإبهام في الكف، والقلب منقسم إلى جزأين؛ أيمن وأيسر، المعيّ ينمو، غشاء شرجي وغشاء بولي تناسلي يغلقان المؤديتين إلى الخارج

كما يمكن ملاحظة نبضات القلب بواسطة جهاز دوبلر عددها 80 نبضة في الدقيقة

ويبدأ يأخذ مظهره الخارجي وتبدأ الأعضاء الداخلية بالتكون مثل القلب، الكليتين، الدماغ, العضلات والعظام

خلال فترة التطور هذه يكون الجنين أكثر عرضة للمخاطر التي يمكن أن تضر بالنمو.

عينا الجنين تكونان مفتوحتين على مصراعيهما، ولكن لا توجد لديه قزحية (الجزء الملون من العين) حتى الآن.

في الأسبوع الثامن، الحبل السري الذي يربط بين جنينك والمشيمة يكون موجودا بالفعل

6-نصائح للحامل في أسبوعها الثامن

على الحامل تناول الحديد والأغذية المفيدة