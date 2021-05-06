كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مايو 2021 07:34 مساءً -

تبحث الحامل طوال أشهر حملها عن الغذاء المفيد لحملها ولصحتها ونمو جنينها بشكل سليم، ومن هذه الأطعمة المهمة والمفيدة التي ينصح بها أطباء التغذية،القلقاس وأوراقه، فهو يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات، ولكن هناك أضراراً أيضاً وخطيرة. عن القيمة الغذائية للقلقاس وفوائده للحامل والجنين وأضراره أيضاً ل..تحدثنا خبيرة التغذية الدكتورة هناء حمّاد بمعهد التغذية

نبات القلقاس

القلقاس نبات أصله من قارة آسيا

القلقاس هو نبات أصله من قارة آسيا وهو عبارة عن جذر نشوي لاقى انتشاراً واسعاً في أنحاء العالم

ويتمتع القلقاس بلون بني من الخارج مع بقع أرجوانية اللون وأبيض من الداخل

ويتميز نبات القلقاس بطعم حلو خفيف عند طهيه وملمسه يشبه ملمس البطاطا

فيتامينات القلقاس

أوراق القلقاس مصدر جيد لفيتامين" أ" و"ج" وحمض الفوليك

أهمها البيريدوكسين (فيتامين ب 6) وحمض الفوليك والريبوفلافين وحمض البانتوثنيك والثيامين، وكلها عناصر تعود على صحة الحامل بفوائد جمة

هو غذاء صحي لقيمته الغذائية العالية، حتى أوراقه مصدر جيد لفيتامين "أ" و"ج" وحمض الفوليك .

فوائد القلقاس للحامل

القلقاس للحامل..فاتح للشهية ومضاد للالتهابات

يوصي أطباء التغذية بتناول القلقاس أثناء الحمل، فهو فاتح للشهية ومضاد للالتهابات، ومصدر جيد للألياف الغذائية، ويحتوي على الكربوهيدرات، وفيتامينات "ب" والبوتاسيوم والكالسيوم والزنك وعناصر عديدة مفيدة

أهم فوائد القلقاس للصحة، احتواؤه على الألياف ومواد غذائية مهمة، فكوب من نبات القلقاس المطبوخ يحتوي على 187 من السعرات الحرارية

ويحتوي نبات القلقاس أيضاً على النشا المقاوم الذي يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم وتقليل نسبة الإصابة بالأمراض القلبية

ويساعد القلقاس على الحفاظ على صحة العين، لاحتوائه على مضادات الأكسدة كالبيتا كاروتين، كما يعمل على تحسين صحة الجلد، ويمنح بشرة صحية ويعزز المناعة

القلقاس درع حصينة للوقاية من الإمساك الذي يصيب المرأة الحامل في أشهر الحمل الأخيرة، ويمتلك خصائص تخلص الأم من التهابات المعدة والقيء والغثيان في بداية الحمل

يساعد القلقاس على تقوية جهاز المناعة عند الحامل والطفل، وذلك لاحتواء القلقاس على نسبة عالية من فيتامين «سي» الذي يساعد على تحفيز جهاز المناعة لإنتاج خلايا الدم البيضاء التي تساعد على حماية الجسم من الأمراض

القلقاس غني بالبروتين والكالسيوم والفسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والكاروتين وحمض النيكوتين وفيتامين "ج" وفيتامين "ب"، ولهذا هو مفيد لصحة الأسنان

ويحتوي القلقاس على المعادن المهمة كالحديد والنحاس الذي يساعد على تحفيز الدورة الدموية في الجسم، ويساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء مما يقلل خطر الإصابة بمرض الأنيميا .

. كما يلعب القلقاس دوراً مهمّاً في الوقاية من خطر الإصابة بالسرطان، بسبب خصائصه المضادة للأكسدة، والنسب العالية الموجودة فيه من فيتامين "أ" و"ج"

يتميز القلقاس بأنه غني بالمعادن المهمة، كالحديد الذي يقي الحامل من مخاطر الإصابة بالأنيميا، وهو مصدر جيد لحمض الفوليك، وهو عنصر ضروري لنمو الجنين

طرق عمل القلقاس للحامل

طرق تحضير طبق القلقاس للحامل

تتعدد طرق عمل القلقاس، فيمكن طهيه وتقديمه مع مجموعة متنوعة من الأطباق اللذيذة، كالأرز والدجاج واللحوم والحساء (الشوربة)

طريقة التحضير: أحضري حبات القلقاس وقطعيها مكعبات، ثم اغسليها بماء بارد وجففيها جيداً ضعي حساء (شوربة) لحم على النار، وأسقطي فيه ثمرة طماطم كاملة، ثم أضيفي قليلاً من الملح والفلفل والكمون أزيلي حبة الطماطم بعد غليان الحساء، ثم أضيفي مكعبات القلقاس في الشوربة، واتركيها حتى تنضج قطعي ورق السلق، وقلبيه في كمية قليلة من الزيت على النار، مع فصوص ثوم كاملة حتى يتغير لونه ارفعي السلق من الزيت، ثم افرميه جيداً، ضعي السلق في شوربة القلقاس دقيقتين على النار، ثم أطفئيها، واعتصري عليه نصف ليمونة اسكبي القلقاس في أطباق مناسبة، وقدميه إلى جانب الأرز واللحوم البيضاء أو الحمراء أو مع الخبز

حوامل يرفضن القلقاس.. لماذا؟

كثير من السيدات الحوامل يرفضن تناول القلقاس؛ لأنه يسبب لهن تهيج الجلد لهن وأطفالهن أيضاً، وذلك لاحتواء جذور القلقاس على حمض «الأكساليك»

ولكن الدراسات أثبتت أنه لا يوجد قلق من تناول القلقاس مطبوخاً أو مغلياً، فالغليان والطبخ يقومان بالقضاء على هذه المادة تماماً

أضرار نبات القلقاس على الحامل

تناول القلقاس وجذوره أالوأوراقه دون طهي ..يتسبب في حدوث تسمم

لا توجد أدلة أو إثباتات حول وجود أضرار على المرأة الحامل من الممكن أن يسببها نبات القلقاس ولكن ...

... عند تناول القلقاس سواء جذوره أو أوراقه أو سيقانه دون طهي فإن ذلك يتسبب في حدوث تسمم داخل جسم الإنسان

ومن أهم الأعراض التي تظهر عند تناوله صعوبة بلع الطعام وحدوث آلام حادة في الحلق والشدق أيضاً

تسمى المادة التي توجد في نبات القلقاس التي تسبب التسمم داخل جسم الإنسان بالأوكسالات

يجب استشارة الطبيب المتخصص في الحال عند الشعور بالإصابة بانسداد مجرى التنفس

يجب توخي الحذر وشراء ثمار القلقاس ذات الجذور القوية وتجنب شراء القلقاس ذات الجذور التالفة أو المقطعة؛ لأنها من الممكن أن تصيب الإنسان بحكة في الحلق عند تناوله

ويجب انتقاء نبات القلقاس جيداً عند شرائه

مع إتباع وسائل حمايته وتخزينه بطريقة جيدة، وغسل جذوره جيداً قبل طهيه

والتخلص من العصارة الناتجة عن طهيه في الماء البارد وقص أطرافه، مع تقشير القشرة الخارجية

ويخزن القلقاس كما تخزن البطاطا، ويجب غسل الجذر قبل طبخه وقص الأطراف وقشر الجلد القاسي والتخلص من العصارة الناتجة بوضعها في الماء البارد

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.