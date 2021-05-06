كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 مايو 2021 07:34 مساءً - أطفالنا الصغار يستمدون المعرفة من الأمهات، ودور الأم كبير في نقل المعلومة مثل: كيف يطبقون سنن العيد؟ وما يجب عليهم فعله عندما يحل العيد؟ ..بعد أن صاموا طوال شهر رمضان، واجتهدوا في القيام والصلاة. الدكتور عادل الشامي الأستاذ بكلية أصول الدين يضع للأم القواعد التي عليها القيام بنقلها ؛ حتى يدرك الأطفال سنن عيد الفطر فيتبعونها

سنن عيد الفطر للأطفال

أحرصي على أن يغتسل أبنائك وبناتك لصلاة العيد

علميهم أن عليهم التكبير يوم العيد ابتداء من دخول ليلة العيد وحتى خروج الإمام أخبريهم أن صيغة التكبير الثابتة عن الصحابة، وهي: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر..الله أكبر لا إله إلا الله ، الله اكبر ولله الحمد"

احرصي على أن يغتسل أبناؤك وبناتك لصلاة العيد وألبسيهم أحسن الثياب، فمن السنة أن يلبس أحسن الثياب في العيد كما ثبت في صحيح البخاري

أكل التمرات سنة قبل الخروج للصلاة

يُسنُّ تناول الطفل الفطور قبل الخروج للصلاة..والأفضل تمرات

أعدي لهم الفطور قبل الخروج من المنزل للذهاب إلى صلاة العيد والأفضل أن يكون على التمر إذ يُسَنُّ قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر أن يأكلوا تمرات وتراً ثلاثاً، أو خمساً، أو أكثر من ذلك إن الحكمة في الأكل قبل الصلاة ألا يظن أحد لزوم الصوم حتى يصلى العيد، وقيل: وجوب الفطر عقب وجوب الصوم لهذا استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى

يُسنُ الجهر بالتكبير يوم العيد

علمي أبناءك أن يجهروا في التكبير في الذهاب إلى صلاة العيد، وأن ترددها بناتك في نفسها، إذ يسن التكبير والجهر به يوم العيد من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى أعدي أبناءك وبناتك لحضور صلاة العيد ،

(أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يخرج بناته ونساءه في العيدين)

رسول الله كان يُكبر في الفطر والأضحى

أعدي أبناءك لحضور صلاة العيد ..وعلميهم التكبير

علمي أطفالك كيف يصلون صلاة العيد قبل الذهاب بهم؛ لتأديتها حيث تشرع صلاة العيد بعد طلوع الشمس وارتفاعها بلا أذان ولا إقامة

وهي ركعتان يكبر في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات، { أن رسول الله كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمساً }

يستحب الذهاب من طريق والرجوع في غير الطريق

احرصي على أن تأتي بأولادك مع زوجك ماشية لاستحباب إتيان مصلى العيد ماشيا اذهبي معهم ووالدهم من طريق إلى المصلى وعودوا من طريق آخر، إذ يسن الذهاب إلى الصلاة من طريق و الرجوع من طريق آخر

عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه).

علمي أطفالك تهنئة العيد

دعيهم يستمعون إلى الخطبة التي تلقى بعد صلاة العيد .

وعلميهم تهنئة العيد ، إذا التقى يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل منا ومنك