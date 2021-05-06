لقاح الجرعة الواحدة الروسي يستهدف هذه الدول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقرت روسيا نسخة جديدة من جرعة واحدة من لقاح "سبوتنيك في" المضاد لكورونا بعدما أظهرت كفاءة بنسبة 80 % تقريباً.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن صندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي تديره البلاد والذي دعم تطوير اللقاح إن معدل فعالية اللقاح البالغة 79.4% والمسمى "سبوتنيك لايت"، تستند إلى تحليل لبيانات من الواقع بدلاً من تجربة سريرية معيارية، ومن المتوقع صدور نتائج مؤقتة من دراسة في المرحلة الأخيرة أواخر الشهر الجاري.



وأضاف الصندوق أن الدراسات في المرحلة المبكرة والمتوسطة لم تظهر أي نتائج عكسية خطيرة، لافتاً إلى أن "سبوتنيك لايت" يقلل بشكل ملحوظ احتمالية الحالات الشديدة التي تستوجب تلقي العلاج بالمستشفى.

وقال كيريل دميتريف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، في حوار عبر الهاتف مع وكالة بلومبرج للأنباء، إن لقاح "سبوتنيك في" المؤلف من جرعتين سوف يظل اللقاح الرئيسي في روسيا.



وأضاف أن نسخة "سبوتنيك لايت" هي على الأغلب للدول التي تشهد زيادة ملحوظة في إصابات كوفيد لدرجة أنهم يحتاجون لاحتوائها بسرعة.