إنفوجراف.. أطعمة تقاوم الأنيميا لدى الحوامل ‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد الأنيميا من الأمراض الشائعة أثناء فترة الحمل وذلك بسبب نقص عدد كرات الدم الحمراء لديها.

وقالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء إن هذا النقص يرجع إلى ازدياد احتياج الجنين لعناصر النمو والبناء اللازمة لتكوين دمه.



وغالباً ما يوصي الطبيب المرأة الحامل بالإكثار من الأطعمة الغنية بالحديد، مثل اللحوم الحمراء والكبد والتفاح والبروكلي أو يصف لها مكملات غذائية تحتوي على الحديد وحمض الفوليك والفيتامينات لتعزيز تكون الدم لديها.

الإنفوجراف التالي يستعرض أبرز الأطعمة التي تقاوم الأنيميا لدى الحوامل: ‎



