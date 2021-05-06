شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل بعد تلقى لقاح كورونا.. 3 قواعد يجب اتباعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التطعيم ضد فيروس كورونا أصبح أمراً ضرورياً في الوقت الحالي وهو الوسيلة لتقليل عدد الإصابات قدر الإمكان، ولكن بالرغم من الحصول على التطعيم فيجب اتباع مجموعة من القواعد الوقائية لتحمي نفسك من الإصابة، في هذا التقرير نتعرف على القواعد يجب اتباعها بعد التطعيم ضد كورونا، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

قواعد يجب مراعاتها بعد التطعيم ضد كورونا

على الرغم من أن لقاح كورونا قد يوفر لك طبقة واقية من الفيروس، إلا أنه لا يزال بإمكانك الإصابة بالفيروس ولهذا السبب طلب خبراء الصحة حول العالم الاستمرار في اتباع بعض الاحتياطات التي قد تحافظ على سلامة الجميع ، إليك بعض الأشياء التي يجب عليك فعلها ومتابعتها حتى بعد الحصول على اللقاح.

1-استمر في ارتداء الكمامة

من المهم اتباع جميع التدابير الاحترازية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة.

2- اتبع الإجراءات الوقائية المناسبة لكورونا

إلى جانب ارتداء قناع طبي مُجهز جيدًا، استمر في الحفاظ على مسافة 6 أقدام "حوالي مترين" في المناطق المزدحمة، قد يضمن ذلك سلامة الأشخاص من حولك، حيث لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان الشخص قد تم تطعيمه أم لا، فاتبع جميع الإجراءات المناسبة لكورونا، لأنها ستحد من انتشار الفيروس.

ومن الضروري للغاية أن يستمر كل من تلقى لقاح كورونا في اتباع السلوك المناسب للوقاية من الفيروس أي ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين لحماية أنفسهم ومن حولهم من نشر العدوى.

3-احذر من الأشخاص غير المطعمين

في حين أنه قد يتم تطعيمك، فقد يظل آخرون تزورهم أو تقابلهم يوميًا عرضة للإصابة بالفيروس، لذلك عندما تخطط لزيارة أحبائك يجب أن ترتدي كمامة وتراعى التباعد.