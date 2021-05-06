هل يمكن أن يسبب القلق من كورونا أعراضاً شبيهة بالفيروس؟

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القاهرة - سامية سيد - لم يؤثر فيروس كورونا على الصحة الجسدية فقط، بل أثر أيضًا على الصحة النفسية، وفي ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الموجة الثالثة حول العالم، يصاب العديد من الأشخاص بنوبات من القلق أو نوبات الهلع، والتي قد تؤدي إلى ظهور أعراض تشبه أعراض عدوى فيروس كورونا، لذلك من المهم فهم الفرق بين أعراض كورونا والأعراض الناتجة عن قلق كورونا، في هذا التقرير نتعرف على الفرق بينهما، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

هل يمكن أن يسبب القلق أعراضاً شبيهة بفيروس كورونا؟

أصبح من الواضح أن فيروس كورونا يمكن أن يثير مستويات عالية من القلق لدى الناس، وقد يتسبب أيضًا في بعض الأعراض الجسدية في هذه العملية، وبحسب ما قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC) فإن الوباء الحالي قد سبب التوتر والقلق لدى الناس.

وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الآسيوية للطب النفسي في ديسمبر 2020، وجد الخبراء ثلاث خصائص سائدة للقلق الناشئ عن رعب كورونا، فيما يلي بعض الأعراض المصاحبة لهذا القلق:

- القلق المستمر يؤدي إلى خفقان القلب وفقدان الشهية والدوخة.

- كثرة التفكير التي تثير الخوف والقلق بشكل مستمر.

- الشعور بالخوف من حضور التجمعات والمناسبات العامة يمكن أن يسهل المزيد من مشاكل القلق والعزلة.

كل هذه الأشياء يمكن أن تسبب بطريقة ما أعراض جسدية قد تبدو مثل كورونا.





الأعراض الجسدية لنوبات القلق التي قد تشبه كورونا

هناك مجموعة كبيرة من الأعراض التي قد تترافق مع القلق أو عند التعرض لنوبة هلع، يمكن أن يسبب فيروس كورونا ضغوطًا نفسية ومع ذلك، إليك بعض الأعراض المرتبطة بالقلق والتي قد تجعلك تشعر وكأنك مصاب بعدوى.

- ألم صدر.

- الخفقان.

- الدوار

- الغثيان

- ضيق التنفس

- القشعريرة والرجفة

- وخز في الأصابع

- جفاف الفم

- تشوش ذهني

ألم الصدر وضيق التنفس علامات خطيرة لكل من القلق وفيروس كورونا

في حين أن للقلق مجموعة من الأعراض الخاصة به، فإن فيروس كورونا له عدد أكبر من الأعراض المرتبطة به ومع ذلك ، فإن ألم الصدر وضيق التنفس من أكثر العلامات المقلقة السائدة في كلتا الحالتين خاصة فيما يتعلق بفيروس كورونا، إذا كان الشخص يعاني من صعوبة في التنفس وألم في الصدر ، فيجب عليه أو عليها طلب الرعاية في المستشفى على الفور، كما يقول مركز السيطرة على الأمراض.

كيف يختلف ألم الصدر الناتج عن فيروس كورونا عن ألم الصدر الناجم عن القلق؟

في حين أن ألم الصدر الناجم عن كورونا يمكن أن يستمر طوال فترة إصابة الشخص بالعدوى، فقد يهدأ القلق أو نوبة الهلع المرتبطة بألم الصدر بين 5-20 دقيقة.

يمكن لألم الصدر المرتبط بالقلق أن يكون مثل الطعنات وحاداً، بينما في مرضى كورونا قد يؤدي إلى ضيق في الصدر والشعور بالضغط.

بصرف النظر عن ذلك، قد يكون ألم الصدر الناتج عن القلق مصحوبًا بأعراض نفسية وبعض العلامات الجسدية.

ومع ذلك ، في مرضى كورونا ، يأتي ألم الصدر مصحوبًا بالحمى والسعال وأعراض أخرى تشبه أعراض الأنفلونزا ولا ينبغي تجاهل أي نوع من آلام الصدر ويجب استشارة الطبيب على الفور.