شكرا لقرائتكم خبر عن ثقوب ملابسك واصفرار أسنانك وتجاعيد جلدك.. أسباب تجبرك على الإقلاع عن التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للتدخين أضرار كثيرة معروفة للجميع، فهو يؤثر على القلب والأوعية الدموية، وقد يؤدى للإصابة بالعديد من أنواع السرطان المختلفة، بالإضافة إلى الإصابة بتقرحات الفم واللثة، والأضرار الأخرى الكثيرة المعروفة لدينا، ولكن الدراسات أثبتت أيضًا أن التدخين له أضرار أخرى تؤثر على مظهرك، ورائحة فمك، ومنزلك، كما يؤثر أيضًا على شكل أسنانك وشكل ملابسك.

1.يؤثر التبغ على مظهرك.

2.التدخين يؤثر على بشرتك ويصيبك بالتجاعيد والشيخوخة المبكرة وجفاف الجلد.

3.ملابسك قد تتعرض للثقوب بسبب التدخين..

4. اصفرار أصابعك وتغير رائحة أنفاسك.

5. يتسبب التبغ في اصفرار الأسنان ويؤدي إلى زيادة البلاك.

6. يؤدى إلى رائحة الفم الكريهة.

7. تدخين التبغ بجوار الأطفال يضر صحتهم وسلامتهم.

8. يعاني أطفال المدخنين من قصور في وظائف الرئة يستمر في التأثير عليهم حتى مرحلة البلوغ.

9. السجائر الإلكترونية تسبب إصابات خطيرة بما في ذلك الحروق.

10. الأطفال في سن المدرسة معرضين للإصابة بالربو بسبب التدخين.