شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يطورون تحليل دم بسيط يحدد موعد الولادة قبلها بأيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور علماء بجامعة ستانفورد الأمريكية اختبارًا للدم يشير إلى موعد الولادة للنساء الحوامل، حيث يمكن أن يوضح اختبار الدم البسيط موعد الولادة، ويكتشف التحليل الهرمونات التي تشير إلى موعد بدء المخاض، وفقاً لموقع جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعمل الاختبار على مرحلة "ما قبل المخاض" قبل أسبوعين إلى أربعة أسابيع من ولادة الطفل، حيث يلتقط زيادة في الهرمونات مع استعداد جسم المرأة للولادة، وانخفاض في تكوين خلايا الدم بينما تستعد المشيمة للانفصال عن الرحم، والعديد من الخلايا والبروتينات المناعية.

حتى الآن يمكن لفحص الدم، الذي تم اختباره على 63 امرأة، التنبؤ باليوم الذي ستدخل فيه المرأة في مرحلة الولادة خلال 17 يومًا لكن الباحثين، الذين يتوقعون أن يكون اختبار الدم متاحًا للنساء في غضون عامين، يقولون إن دقته ستتحسن بعد اختباره على أعداد أكبر.

وقالت الدكتورة فيرجينيا وين ، وهي مؤلفة مشاركة في الدراسة وأستاذة مساعدة في طب التوليد وأمراض النساء بجامعة ستانفورد في الولايات المتحدة: "يبدأ جسد الأم ووظائفه في التغير قبل حوالي ثلاثة أسابيع من بدء المخاض الفعلي".

وقال أندرو شينان ، أستاذ التوليد في كينجز كوليدج لندن ، والذي لم يشارك في البحث: " ترغب النساء في معرفة وقت المخاض ليتمكن من أخذ إجازة من العمل، وتعبئة حقائب المستشفى وإخبار أفراد الأسرة."

وأضاف أن "اختبار الدم هذا سيمنع الحاجة إلى فحوصات عنق الرحم الغازية للتنبؤ بالولادة، والتي تستخدم غالبًا بالقرب من الولادة، وقد يساعد أيضًا في التنبؤ بالولادة المبكرة."

باستخدام عينات دم من 63 امرأة حامل، وجميعهن ولدن بشكل ولادة طبيعية، بحث العلماء عن أكثر من 7000 علامة بيولوجية قد تساعد في التنبؤ بمواعيد الولادة ووجدوا 45 علامة منها مهمة، بما في ذلك زيادة هرمون الستيرويد البروجسترون ، المعروف أنه يلعب دورًا حيويًا في العد التنازلي للولادة.

ووجدت الدراسة أيضًا بروتينًا مناعيًا تنظيميًا ، IL-1R4 ، يرتفع خلال 30 يومًا قبل المخاض قد يلعب هذا البروتين دورًا مهمًا في تثبيط استجابة الجسم المناعية لضغوط الولادة ، حتى لا يخرج الجهاز المناعي عن السيطرة.

وأظهرت اختبارات الدم أن البروتينات التي تساعد المشيمة على تكوين الأوعية الدموية تتناقص بشكل مطرد مع اقتراب الولادة، حيث تستعد المشيمة لفصل إمدادات الدم عن الرحم.

ويساعد معدل المستويات المتغيرة للبروتينات والخلايا المناعية والهرمونات الخبراء على تقدير موعد ولادة المرأة.

في دراسة الاختبار ، التي نُشرت في مجلة Science Translational Medicine ، توقع الباحثون أيضًا مواعيد ولادة خمس نساء ولدن بشكل غير متوقع في وقت مبكر قبل 37 أسبوعًا وتم التنبؤ بهذه الولادات المبكرة بشكل أقل ، حيث كان فحص الدم خاطئًا بمعدل 27 يومًا.

ولكن إذا أصبح الأمر أكثر دقة، فقد يساعد الأطباء على التنبؤ بالولادات المبكرة وإعطاء الأطفال المنشطات لتقوية رئتيهم قبل ولادتهم مبكرًا.

وقالت الدكتورة إينا ستيلزر، المؤلفة الرئيسية للدراسة من جامعة ستانفورد: "وجدنا انتقالًا من" تقدم الحمل " إلى مرحلة "ما قبل المخاض" التي تحدث قبل أسبوعين إلى أربعة أسابيع من دخول الأم المخاض.

وأوضحت "لقد حددنا طريقة جديدة لاستخدام دم الأم للتنبؤ متى ستدخل الأم في المخاض."

جدير بالذكر أن مواعيد الولادة للأمهات الحوامل في الوقت الحالي لا يتم تحديدها بدقة، حيث تلد معظم النساء بين 37 إلى 42 أسبوعًا من الحمل، ويتم تقدير توقيت المخاض حاليًا بشكل غير دقيق، بناءً على متوسط ​​40 أسبوعًا من الحمل ، وحجم الطفل من الفحص بالموجات فوق الصوتية، لكن اختبار الدم الجديد يساعد الأمهات على التنبؤ بموعد الولادة بشكل أكثر دقة.