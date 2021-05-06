بفضل مبيعات لقاح كورونا..مودرنا تحقق أعلى أرباح فصلية في تاريخها

محمد الفلاح - الخميس 6 مايو 2021

حققت شركات مودرنا الأمريكية للأدوية إيرادات بقيمة 1.7 مليار دولار في أول ثلاثة أشهر من عام 2021 بفضل مبيعات لقاح فيروس كورونا (كوفيد 19)، ما سمح بإنهاء الفصل الأول من العام بأرباح 1.2 مليار دولار، وهو أعلى صافي ربحي في تاريخها.



وبلغت مبيعات الشركة 1.9 مليار خلال الفترة بين يناير(كانون ثاني) ومارس(آذار) بفضل بيع ما يزيد عن 100 مليون جرعة من مصلها، بحسب بيان لها الخميس.

وتوقعت الشركة أن ترتفع إجمالي مبيعاتها من اللقاح خلال العام إلى 19.2 مليار دولار، وقالت إنها تتطلع إلى تسليم ما بين 200 إلى 250 مليون جرعة خلال الربع الثاني من العام.

وقالت الشركة إنها تتوقع إنتاج ما لا يقل عن 800 مليون جرعة من اللقاح، ولكنها ستسعى لرفع هذا الرقم إلى مليار جرعة.

وقالت الشركة أيضا إنها تجري محادثات مع كل الحكومات التي أبرمت معها عقودا في 2021 لعمليات تسليم في 2022، وكذلك تجري مفاوضات مع دول جديدة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.