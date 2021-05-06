إنفوجراف.. كارثة "كورونا الهندية" في أرقام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد الهند انتشاراً كارثياً لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) دفع بالنظام الصحي إلى شفا الانهيار مع تسجيل مئات آلاف الإصابات يومياً.

وأعلنت الهند، الخميس، تسجيل أعلى حصيلة يومية حتى الآن جراء كوفيد-19 قاربت أربعة آلاف وفاة و412 ألف إصابة جديدة، فيما حذرت السلطات من "موجات جديدة" ستواجهها البلاد.



وبحسب بيانات وزارة الصحة، سجلت 3980 وفاة و412,262 إصابة خلال 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في الهند إلى 230,168 وفاة و21,1 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

ويستعرض الإنفوجراف التالي أرقاماً للوضع الوبائي الكارثي في الهند:





