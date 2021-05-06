شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو اختبار حركة العين ولماذا يطلبه الطبيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيس اختبار "مخطط كهربية رأرأة العين" (ENG) حركة العين الطبيعية وحركات العين السريعة اللاإرادية التي تسمى الرأرأة، كما يفحص العضلات التي تتحكم في حركات العين، ويتحقق هذا الاختبار أيضاً من مدى مساعدة العينين والأذنين الداخلية والدماغ في الحفاظ على توازنك ووضعك (مثل عندما تتغير من الاستلقاء إلى الوقوف)، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبار حركة العين ولماذا يطلبه طبيبك، وفقاً لموقع " healthlinkbc".

ويساعد اختبار ENG في معرفة ما إذا كان هناك تلف أو مشكلة في كيفية عمل الأذن الداخلية أو الدماغ أو الأعصاب التي تربط بينها، حيث قد تسبب هذه المشاكل الدوخة أو الدوار أو فقدان التوازن.

تحدث الرأرأة بشكل طبيعي عند تحريك الرأس لكن الرأرأة دون تحريك رأسك والتي لا تختفي قد تكون ناجمة عن حالات تؤثر على الأذن الداخلية أو الدماغ أو الأعصاب التي تربطها.

أثناء اختبار ENG ، يتم توصيل أقطاب كهربائية بالوجه قريبة من العينين لتسجيل حركات العين يتم تسجيل الحركات على ورق الرسم البياني ثم يتم إجراء سلسلة من التسجيلات ويتم أخذ التسجيلات الأساسية ورأسك في حالة راحة وأثناء تحريك رأسك لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين وبينما تنظر إلى جسم متحرك وبعد وضع الماء الدافئ أو البارد (أو الهواء) داخل أذنيك.

لماذا يطلب الطبيب اختبار مخطط كهربية رأرأة العين ENG

يتم عمل مخطط كهربية الرأرأة (ENG) من أجل:

-اكتشاف مكان المشكلة في الأذن الداخلية أو الدماغ أو الأعصاب التي تربطها ببعضها والتي تسبب الدوخة أو الدوار أو فقدان التوازن.

-البحث عن أي تلف في الهياكل أو الأعصاب في الأذن الداخلية أو الدماغ أو الأعصاب التي تربطها.

نتائج مخطط كهربية الرأرأة (ENG)

نتائج الاختبار تكون طبيعية إذا لم تكن هناك حركات غير طبيعية لا إرادية للعين أثناء الاختبار تحدث بعض الرأرأة بشكل طبيعي، عندما تدير رأسك وإذا كانت حركات العين اللاإرادية ذات اتجاه وشدة طبيعية.

نتائج الاختبار غير طبيعية إذا كان هناك رأرأة مع دوران الرأس لا يزول في فترة زمنية محددة أو طبيعية أو إذا كان هناك عدد أقل من حركات العين أو عدم وجود حركة للعين أثناء الاختبار.

النتائج غير الطبيعية قد تكون بسبب:

-اكتشاف تلف الأعصاب أو الهياكل الموجودة في الأذن أو الدماغ والتي تؤثر على التوازن.

-وجود مرض مينير أو التصلب المتعدد أو التهاب تيه الأذن أو وجود مرض في المخ أو أنك قد أصبت بسكتة دماغية.