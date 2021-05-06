توزيع 31.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا بألمانيا

محمد الفلاح - الخميس 6 مايو 2021

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الخميس، أنه تم توزيع 31.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.



وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ 898 ألفاً و44 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا ثلاثة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في ألمانيا قبل نحو 19 أسبوعاً.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 3.48 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ. ووفقاً للبيانات، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في البلاد 84 ألفاً و141 حالة.

ومضى عام و14 أسبوعاً منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.