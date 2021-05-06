منظمة الصحة العالمية تشيد بقرار الولايات المتحدة رفع مؤقت لبراءات اختراع لقاحات كورونا

محمد الفلاح - الخميس 6 مايو 2021

أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، بالقرار التاريخي للولايات المتحدة الامريكية بتأييدها رفعاً مؤقتاً لبراءات اختراع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المتسجد (كوفيد-19).



وقال المسؤول الأممي في تغريدة له "أحيي الولايات المتحدة على هذا القرار التاريخي لصالح الإنصاف في اللقاحات، معطية الأولوية لرفاهية الجميع في كل مكان في هذا الوقت الحرج".

واضاف "فلنتحرك الآن جميعاً إلى الأمام بسرعة وتضامن للبناء على براعة والتزام العلماء الذين أنتجوا لقاحات فيروس كورونا التي تنقذ الأرواح".

وأعلنت الإدارة الأمريكية، امس الأربعاء، تأييدها رفعاً عالمياً لبراءات اختراع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا..موضحة أنها تشارك في المفاوضات حول شروط ذلك في منظمة التجارة العالمية.

وقالت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي في بيان لها" إن حقوق الملكية الفكرية للشركات مهمة، إلا أن واشنطن تدعم التنازل عن تلك الحماية للقاحات لفيروس كورونا والظروف الاستثنائية للجائحة تستدعي اتخاذ تدابير استثنائية".

وتطالب الهند وجنوب أفريقيا بشكل خاص بالرفع المؤقت لبراءات الاختراع عن اللقاحات من أجل التمكن من تسريع الإنتاج، لكن بعض البلدان بما في ذلك فرنسا تعارض الأمر.