شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستخدم خيط الأسنان فى خطوات بشكل صحيح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدام خيط الأسنان عادة يومية مهمة للغاية للحفاظ على صحة الأسنان، ولكن يجب أن تستخدمه بشكل صحيح، حتى تتمكن من تنظيف أسنانك ولثتك بشكل فعال، في هذا التقرير نتعرف على خطوات استخدام خيط الأسنان بشكل صحيح، بحسب أطباء الأسنان، وفقاً لموقع "إنسايدر" الأمريكي.

ولا يكفي غسل أسنانك مرتين يوميًا للحفاظ على نظافة الفم، لذا من الضروري استخدام الخيط أيضًا لمنع التسوس وأمراض اللثة، ذلك لأن استخدام الخيط يساعد على إزالة البلاك الذي يمكن أن يتراكم في أماكن يصعب الوصول إليها مثل بين الأسنان وتحت خط اللثة.

وفقًا لمسح أجرته الجمعية الأمريكية لطب الأسنان عام 2017، فإن 16٪ فقط من الأشخاص ينظفون الخيط مرة واحدة يوميًا على الأقل، وقال 8٪ من المستجيبين إنهم لم يستخدموا الخيط أبدًا.

كيفية استخدام خيط الأسنان بالطريقة الصحيحة

إليك كيفية استخدام الخيط بشكل صحيح، وفقًا لبيري كلوكوفولد، مدير برنامج أمراض اللثة في جامعة كاليفورنيا الأمريكية:

-قم بإزالة قطعة من الخيط من العبوة بطول 45 سم.

-لف طرفي الخيط حول إصبعك الوسطى بكلتا يديك، واترك باقي الخيط متاحًا في المنتصف "للتنظيف" بين الأسنان سيسمح لك ذلك بمعالجة الخيط بإصبع السبابة والإبهام بكلتا يديك.

-أدخل الخيط بين أسنانك.

-قم بلف جانبي الخيط حول السن من الأمام بحيث يعانق الخيط مقدمة السن على شكل حرف C.

-حرك الخيط برفق وبشكل متكرر من جانب إلى آخر ولأعلى ولأسفل لإزالة الطبقة البكتيرية من سطح السن وحول خط اللثة.

-كرر الخطوات لجميع الأسنان.

-من المهم أيضًا استخدام الخيط خلف الأسنان الخلفية الأخيرة استخدم نفس الأسلوب فيما عدا أن الخيط سوف يلتف حول آخر سن في الخلف، وليس بين الأسنان.