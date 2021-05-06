نسف الدهون في 5 أيام مع رجيم البطاطا واللحوم 

بيروت - نادين محمد - يجد الكثيرون صعوبة في حرق الدهون التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة وخصوصاً في البطن والخصر والارداف. ولهذا يتبعون نظاماً غذائياً صارماً وقد يحرمون انفسهم من تناول بعض اصناف الطعام. ولا يعرف هؤلا انه من الممكن اتباع نظام غذائي متكامل ومؤقت ان يساهم في تحقيق هذا الهدف. وهو يقوم على تناول البطاطا واللحوم لمدة 5 ايام ويساعد على نسف الدهون وعلى تخسيس الوزن واستعادة الرشاقة.



يساعد هذا الرجيم على نسف الدهون وخسارة ما لا يقل عن 3 كيلوغرامات في 5 ايام فقط. ومن اجل تحقيق هذا الهدف من المهم اتباع هذا البرنامج السريع.

اليوم الاول

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الفطور. كوب من بذور الشوفان او من الحبوب الكاملة مع كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى والفواكه موسمية.

وجبة خفيفة. قبضة من اللوز النيئ الخالي من الملح.

الغداء. طبق من سلطة البطاطا مع الأعشاب وعصير الليمون، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي من دون ملح.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

العشاء. حبة بطاطا مسلوقة من دون ملح، بيضة مسلوقة من دون ملح.

اليوم الثاني



الفطور. كوب من الشاي الاخضر من دون سكر، قطعة متوسطة الحجم من خبز النخالة، قطعة متوسطة الحجم من الجبنة قليلة الدسم.

وجبة خفيفة. حبة غريب فروت.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاج المشوي، حبة بطاطا مشوية في الفرن من دون ملح.

وجبة خفيفة. كوب من الفواكه الحمراء.

العشاء. حبة متوسطة الحجم من البطاطا المسلوقة مع الاعشاب من دون ملح، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي.

اليوم الثالث

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الفطور. كوب شاي اخضر من دون سكر، قطعتا بسكويت مصنوعتان من الحبوب الكاملة، قطعة متوسطة الحجم من جبنة بيضاء قليلة الدسم.

وجبة خفيفة. قبضة من الجوز.

الغداء. قطعة اسكالوب حبش مشوية، حبة بطاطا مسلوقة من دون ملح مع القليل من الزعتر والثوم.

وجبة خفيفة. كوب من الفواكه الحمراء.

العشاء. حبة بطاطا مسلوقة صغيرة من دون ملح، قطعة صغيرة من السمك المشوي في الفرن مع صلصة خفيفة.

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اليوم الرابع



الفطور. كوب من الشاي الاخضر من دون سكر، كوب من بذور الشوفان، كوب من حليب اللوز.

وجبة خفيفة. حبة ليمون افندي او برتقال.

الغداء. طبق سلطة مع الخس والفليفلة وعصير الليمون، حبة بطاطا مشوية من دون ملح متوسطة الحجم، قطعة متوسطة الحجم من فيليه السمك.

وجبة خفيفة. حبة اجاص.

العشاء. خليط كوسى وبطاطا مطهو مع زيت الزيتون والبهارات، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى.

اليوم الخامس

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الفطور. بيضة مسلوقة واحدة من دونة ملح، قطعة من الخبز الكامل، عصير حبة برتقال.

وجبة خفيفة. ثمرة موز.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاج المشوي الخالي من الدهون، حبة صغيرة من البطاطا المطهوة على البخار.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

العشاء.طبق سلطة مشكلة مع صلصة تحتوي على القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون، حبة بطاطا متوسطة الحجم مشوية او مسلوقة او مطهوة على البخار لكن من دون ملح. ويشار الى ان هذا الرجيم يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية ومن الممكن اتباعه لمدة 7 ايام ايضاً من اجل نسف الدهون ونحت الجسم واستعادة الرشاقة. والافضل عدم فعل هذا لمدة اطول من اجل منع المعاناة من النقص في بعض المغذيات الاساسية.







