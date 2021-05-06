فوائد صحية مذهلة لخشب الصندل تعرفي عليها

بيروت - نادين محمد - فوائد صحية مذهلة لخشب الصندل الأحمر للبشرة والمعدة والقلب، فهو علاج تقليدي لعلاج العديد من الأمراض مثل الالتهابات والجروح ومشاكل الجلد وغيرها الكثير. إليك بعض الفوائد الصحية المذهلة لخشب الصندل الأحمر.

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1. يعالج الصداع

يستخدم معجون خشب الصندل الأحمر لعلاج الصداع. عند وضعه على الجبهة فيمكنه الاسترخاء وتهدئة العقل.

2. يداوي الجروح

يتميز الخشب المستخرج من أشجار الصندل الأحمر بخصائص التئام الجروح. يستخدم خشب الصندل الأحمر بشكل أساسي في علاج الجروح الحادة الناتجة عن مضاعفات مرض السكري. كما أن نشاط تولد الأوعية في الخشب يساعد في تكوين أوعية دموية وخلايا جلدية جديدة لشفاء الجروح بمعدل أسرع.

3. يحافظ على صحة الجلد

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تُستخدم التأثيرات القوية المضادة للالتهابات والقابضة والأكسدة للخشب في علاج العديد من مشاكل الجلد مثل الصدفية.

4. يخفض نسبة الكوليسترول

خشب الصندل له خصائص مخفضة للدهون أو الكوليسترول، لحاء الشجرة يساعد في تقليل الكوليسترول الكلي والضار / LDL في الجسم وزيادة تكوين HDL أو الكوليسترول الجيد. ويرجع ذلك إلى وجود البتروستيلبين ، وحمض الجنتيسيك ، وحمض 3-هيدروكسي بنزويك.

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5. يمنع تقرحات المعدة

قد تساعد الخصائص المضادة للأكسدة في خشب الصندل في منع تلف خلايا المعدة بسبب الجذور الحرة، وبالتالي منع خطر الإصابة بقرحة المعدة. أظهرت دراسة أن خشب الصندل الأحمر له تأثيرات واقية من التلف الناتج عن القرحة التي يسببها الإيبوبروفين. كما أنه يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بآفات المعدة، ويحافظ على وظائف الخلايا وصحة الغشاء المخاطي المعوي ضد العوامل التي تسبب القرحة.

6. يعالج مرض السكري

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قد تساعد مادة البوليفينول الموجودة في خشب القلب على خفض مستويات الجلوكوز في الجسم وتحسين إفراز الأنسولين. أظهرت دراسة أن وجود معدن الزنك في خشب الصندل الأحمر بكمية كبيرة يمكن أن يلعب دوراً حيوياً في تخليق الأنسولين وإفرازه وتخزينه نظراً لتأثيره المضاد لمرض السكري.

7. يعالج مشاكل الكبد

يمكن استخدام خشب الصندل الأحمر لعلاج العديد من مشاكل الكبد الناتجة عن الجذور الحرة. تساعد مركبات الفلافونويد مثل العفص والأحماض الفينولية الموجودة في لحاء شجرة الصندل الأحمر في التخلص من الجذور الحرة وحمايتها.

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8. يعالج السعال

يحدث السعال بشكل رئيسي بسبب التهاب في الجهاز التنفسي بسبب مسببات الأمراض. تساعد الخصائص المضادة للميكروبات لخشب الصندل الأحمر في قتل مسببات الأمراض، كما أن خصائصه المضادة للالتهابات تقلل الالتهاب، وبالتالي التحكم في السعال والتهاب الحلق وتراكم المخاط.

كيفية استخدام خشب الصندل الأحمر

يتم خلط بودرة خشب القلب بمكونات مثل عصير الليمون وماء الورد والكركم والزيوت، وتوضع على الوجه لعلاج مشاكل الجلد المختلفة. استشر طبيباً قبل الاستخدام. يستخدم الزيت المستخرج من خشب الصندل في العلاج بالروائح في المنزل. يمكن دهن زيت خشب الصندل الأحمر مباشرة على الجلد أو خلطه بالغسول. يمكن استخدامه أيضاً أثناء الاستحمام.

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