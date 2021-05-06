طريقة تأخير الدورة الشهرية بالليمون في رمضان 

بيروت - نادين محمد - تبحث الكثيرات عن طريقة تأخير الدورة الشهرية بالليمون في المنزل وخصوصاً في شهر رمضان. وهي طريقة سهلة جداً ومن الممكن ان تساعد على الحصول على افضل نتيجة. وفي هذه الحالة من الممكن الاستفادة من الليمون بطرق مختلفة ومن الافضل فعل هذا خلال وجبة السحور او بعد الافطار. وهذا كل ما يجب معرفته عن طريقة تأخير الدورة الشهرية بالليمون وعن طرق اخرى.

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تعتبر طريقة تأخير الدورة الشهرية بالليمون من افضل الطرق التي تساعد على ذلك ومن اكثرها فاعلية. فهذا النوع من الحمضيات يحتوي على حمض الستريك الاساسي في هذا السياق.

- ولهذا السبب ينصح بمضغ قطعة من الليمون.

- من المفيد ايضاً اضافة القليل من عصيره الى كوب من الماء الفاتر. وهكذا يمكن تأخير الدورة في حال تم تكرار الوصفة قبل حلول موعدها.

طرق اخرى



الى جانب الليمون من الممكن الاعتماد على مكونات اخرى قد تساعد على تأجيل الدورة وخصوصاً في شهر الصوم او قبل العيد.

البردقوش



يمكن تناول كوبين من خلاصته بعد الافطار او خلال السحور. فهذا يساهم في تنظيم عمل هرمون البرولاكتين المسؤول عن تنظيم الدورة الشهرية. كما يرتبط هذا باحتوائه على زيوت طيارة وعلى مركبات فعالة جداً منها الثيمول والكافاكرل والفلافونويدات.



خل التفاح

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المقادير

4 ملاعق طعام من خل التفاح الطبيعي

كوب من ماء الشرب



الطريقة

1 من المفيد في هذه الحالة اضافة 4 ملاعق طعام من خل التفاح الى كوب من ماء الشرب

2 يجب تناول المزيج مرتين، بعد الافطار وبعد السحور.

نقيع السواك

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المقادير

5 اعواد من السواك

ليتر ونصف من الماء



الطريقة

1 تنقع اعواد السواك في الماء لمدة 5 الى 6 ساعات.

2 يوضع الماء بعد هذا في عبوة قابلة للاغلاق بإحكام.

3 من المفيد تناول الشراب مرتين يومياً لمدة اسبوع قبل حلول موعد الدورة.

خلطة الزيوت الاساسية



المقادير

6 نقاط من زيت اللافندر الاساسي

6 نقاط من زيت الميرمية الاساسي

3 ملاعق صغيرة من زيت اللوز الاساسي

الطريقة

1 تمزج كل الزيوت معاً.

2 يتم تدليك منطقة البطن بالمزيج حتى يمتصه الجلد تماماً. ومن المفيد فعل هذا مرتين يومياً. فهذا يساعد على استرخاء عضلات الرحم.

شاي التوت

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المكونات

اوراق توت مجففة او خضراء

كمية كافية من ماء الشرب



الطريقة

1 توضع الاوراق في الماء على النار حتى الغليان.

2 بعد هذا يترك الخليط على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

3 يصفى الشاي ويمكن شرب كوبين الى 3 اكواب منه يومياً.

وصفة زيت جوز الهند

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المقادير

ملعقة طعام من زيت جوز الهند

الطريقة

1 يتم تناول الزيت عن طريق الفم.

2 يمكن اضافته الى كوب من الشاي الساخن وشربه مرة واحدة يومياً.

يعادل شرب هذا الشاي بفاعليته طريقة الليمون. فجوز الهند يحتوي على الاحماض الدهنية الاساسية وعلى مضادات الاكسدة التي يمكن ان تساعد على ذلك.

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وصفة الجيلاتين والماء

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المقادير

ملعقة صغيرة من الجيلاتين

كوب من ماء الشرب



الطريقة

1 تتم اضافة الجيلاتين الى الماء مع التحريك.

2 يجب شرب المزيج فوراً ويمكن فعل هذا بعد الافطار.

3 من المهم تكرار الوصفة نفسها يومياً. وهكذا يمكن الحصول على نفس مفعول طريقة تأخير الدورة الشهرية بالليمون.

