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شكرا لقرائتكم خبر عن البطاطا وجبة تحافظ على صحة طفلك.. تحميه من الأنيميا وتعزز المناعة والان مع تفاصيل الخبر
البطاطا غنية بالألياف ومضادات الأكسدة، وتسهم هذه المكونات لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والإسهال.
2.تحافظ على وزن طفلك
البطاطا تمتلك سعرات حرارية متوسطة، لذا تعد خيارا جيدا لطفلك الذى يعانى من النحافة أو الحفاظ عليه أيضا إذا كان يعانى من السمنة
3.تعزيز جهاز المناعة
البطاطا الحلوة غنية بالبيتا كاروتين ، والتي عند تناولها يمكن تحويلها إلى فيتامين أ في الجسم، كما أنها غنية بفيتامينات C و E، وكل منهما يساعد في الحفاظ على مناعة الأطفال ضد العدوىالفيروسية.4. مقاومة فقر الدمتحتوي البطاطا الحلوة على الكالسيوم والحديد، كلاهما مهم جدًا لدعم النمو الأمثل للطفل، والوقاية من فقر الدم، بينما يلعب الكالسيوم الموجود فيه دورًا مهمًا في تقوية عظام طفلك ط.
5. تساعد طفلك على النموتحتوى على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين أ، والكالسيوم والحديد، وتسهم هذه الفيتامينات فى دعم مراحل النمو على النحو الأمثل لطفلك.
6.الحفاظ علي صحة العيون
البطاطا هي أفضل مصدر لفيتامين (أ) الهام لطفلك، حيث يمكن أن يؤدي نقص فيتامين أ إلى زيادة خطر الإصابة بمشاكل صحية في العين ، بما في ذلك حالة خاصة من العمى تُعرف باسم جفاف الملتحمة، كما تساعد مركبات الأنثوسيانين الموجودة في البطاطا الحلوة أيضًا في حماية خلايا العين من التلف، وهي مفيدة بشكل كبير للحفاظ على صحة العين بشكل عام.
7.مصدر جيد للطاقة تحتوي البطاطا على نسبة جيدة من السعرات الحرارية وهي مصدر جيد للطاقة لطفلك.