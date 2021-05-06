شكرا لقرائتكم خبر عن البطاطا وجبة تحافظ على صحة طفلك.. تحميه من الأنيميا وتعزز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البطاطا من الأطعمة التى لها عشاق كثيرون، فيقبل على تناولها الكبار والصغار، وتملك فوائد لاتعد ولاتحصى خاصة الأطفال الصغار، حيث تحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، بما في ذلك الكربوهيدرات والألياف والبروتينات والصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد وحمض الفوليك والمغنيسيوم والزنك والفوسفور ، وكذلك فيتامينات أ ، ب 6 ، ج ، د.





وتحتوي البطاطا أيضا على الكثير من مضادات الأكسدة، وتعتبر طعاما مفيدا لطفلك لأنها تساعد في عملية النمو والتطور. وذلك طبقا لتقرير نشر فى موقع healthline. بعض الفوائد للبطاطا المهمة لصحة طفلك: 1.علاج اضطرابات الجهاز الهضمي

البطاطا غنية بالألياف ومضادات الأكسدة، وتسهم هذه المكونات لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والإسهال.





2.تحافظ على وزن طفلك

البطاطا تمتلك سعرات حرارية متوسطة، لذا تعد خيارا جيدا لطفلك الذى يعانى من النحافة أو الحفاظ عليه أيضا إذا كان يعانى من السمنة



3.تعزيز جهاز المناعة 3.تعزيز جهاز المناعة

البطاطا الحلوة غنية بالبيتا كاروتين ، والتي عند تناولها يمكن تحويلها إلى فيتامين أ في الجسم، كما أنها غنية بفيتامينات C و E، وكل منهما يساعد في الحفاظ على مناعة الأطفال ضد العدوىالفيروسية.

4. مقاومة فقر الدمتحتوي البطاطا الحلوة على الكالسيوم والحديد، كلاهما مهم جدًا لدعم النمو الأمثل للطفل، والوقاية من فقر الدم، بينما يلعب الكالسيوم الموجود فيه دورًا مهمًا في تقوية عظام طفلك ط.







6.الحفاظ علي صحة العيون 6.الحفاظ علي صحة العيون

5. تساعد طفلك على النموتحتوى على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين أ، والكالسيوم والحديد، وتسهم هذه الفيتامينات فى دعم مراحل النمو على النحو الأمثل لطفلك.

البطاطا هي أفضل مصدر لفيتامين (أ) الهام لطفلك، حيث يمكن أن يؤدي نقص فيتامين أ إلى زيادة خطر الإصابة بمشاكل صحية في العين ، بما في ذلك حالة خاصة من العمى تُعرف باسم جفاف الملتحمة، كما تساعد مركبات الأنثوسيانين الموجودة في البطاطا الحلوة أيضًا في حماية خلايا العين من التلف، وهي مفيدة بشكل كبير للحفاظ على صحة العين بشكل عام.





7.مصدر جيد للطاقة تحتوي البطاطا على نسبة جيدة من السعرات الحرارية وهي مصدر جيد للطاقة لطفلك.