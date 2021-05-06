شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء تجنبها إذا كنت جائعا.. منها الذهاب للتسوق والتمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤثر الجوع على مزاجك وصحتك بعدة طرق، فقد يجعلك متقلب المزاج وبطيئًا، وبالتأكيد لا يمكنك دائمًا الحصول على بطن ممتلئة خاصة خلال صيام شهر رمضان، ووفقًا للعديد من الدراسات والأبحاث فى هذا الشأن، هناك القليل من الأشياء التي لا يجب عليك فعلها على الإطلاق عندما تكون جائعًا، حيث من المرجح أن تتخذ قرارات متهورة قد تندم عليها، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- فيما يلى.. 5 أشياء تجنب فعلها عندما تكون جائعًا:

1- اتخاذ قرار صعب

تشير الدراسات إلى أن الناس لا يتخذون قرارات أكثر ذكاءً عندما يكونون جائعين، حيث إنه وفقًا للباحثين من جامعة أوتريخت الهولندية، فإن الجوع قد يجعلك تفكر أقل وقد تتخذ قرارًا متهورًا قد تندم عليه، ويحدث هذا لأن هرمون الجوع ينتج في الجهاز الهضمي بما يؤثر على الدماغ وقدرتك على أن تكون عقلانيًا.

2- الذهاب للتسوق

إذا كان عليك الذهاب للتسوق فتأكد من تناول شيء ما، حيث تشير الأبحاث إلى أن الناس يميلون إلى إنفاق المزيد على الأشياء غير الضرورية عندما يكونون جائعين أثناء رحلة التسوق، وربما ينتهي بك الأمر بشراء الكثير من الكربوهيدرات والحلويات لأنك سترغب بهذه الأسياء فى إشباع رغبة الجوع لديك.

3- الجدال مع شريك حياتك

بغض النظر عن مدى غضبك من شريكك، لا تنخرط في أي نوع من الخلافات خاصة وأنت جائع، لأنه قد يزيد الأمر سوءًا، بدلًا من ذلك خذ بعض الوقت وتناول الطعام وفكر في الأمر كثيرًا قبل مناقشة أى شيء.

4- التمرين

يعتقد بعض الناس أن ممارسة الرياضة على معدة فارغة قد تساعد في حرق الدهون الزائدة، لكن الأمر عكس ذلك تمامًا، قد يحد التمرين على معدة فارغة من أدائك ويمكن أن يتسبب في إعاقة روتين التمرين، إلى جانب ذلك وبسبب الطاقة المنخفضة قد تكون معرضًا لخطر الإصابة لذلك من المهم تزويد نفسك بالطاقة بشكل صحيح قبل القيام بأي تمرين لتحقيق أقصى قدر من النتائج.

5- تناول الطعام الحار

يمكن أن يؤدي تناول الطعام الحار على معدة فارغة إلى تهيج بطانة المعدة وقد تعاني من اضطرابات في المعدة بسبب ذلك، من المهم تناول بعض الأطعمة المغذية أولاً لتجنب التهيج، حيث يجب أن تبدأ يومك بالفواكه والمكسرات، وإذا كنت من محبي الأطعمة الحارة فتناولها في الجزء الأخير من اليوم.