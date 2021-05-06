شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى متلازمة الأكل العاطفى وكيف تتخلص منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإفراط في تناول الطعام قد يؤدى إلى عواقب صحية وخيمة، فإن السمنة والوزن الزائد يجعلانك عرضة للإصابة بأمراض خطيرة فى مقدمتها السرطان والسكري وأمراض الكبد الدهنية، لذا لا بد من السيطرة على العادات الخاطئة فى تناول وجبات الطعام.

وتعد متلازمة الأكل العاطفي من أخطر العادات الصحية التي تؤدى إلى اكتساب مزيد من الوزن دون الشعور بالجوع، لذا لا بد من التحكم وعلاج هذا الشعور للحفاظ على وزن مثالي وصحة جيدة. وطبقا لتقرير نشر فى موقع Healthline تقدم السطور التالية أبرز الأسئلة حول تلك المتلازمة.

ج: هى إفراط الشخص بتناول الطعام نتيجة شعوره بعدد من المشاعر السلبية مثل الشعور بالفراغ أو الفراغ العاطفي، حيث يعتقد أن الطعام هو وسيلة لملء هذا الفراغ وخلق شعور زائف "بالامتلاء" أو الكمال المؤقت.

ج: يشعرون بالذنب أو الخجل بعد تناول الطعام بهذه الطريقة، الذى يجعلهم عرضة إلى زيادة الوزن، وبالتالى عدم الرضا عن أنفسهم والشعور بالإحباط والضيق.

ج: عدم شعور أصحاب تلك المتلازمة بالدعم الاجتماعي، فضلا عن عدم الانخراط في أنشطة اجتماعية، بالإضافة إلى عدم فهم الفرق بين الاحتياج الجسدي والعاطفي.

ج: تغير مستويات هرمون الكورتيزول الذى يحدث عند الشعور بالتوتر والقلق، محرك رئيسي لأصحاب تلك المتلازمة، الذى يزيد

من الرغبة الشديدة فى تناول الطعام ظنا منهم بأنها الطريقة المثلى لتخفيف التوتر والقلق لديهم.

ج: لا بد من محاولة السيطرة على السبب الرئيسي فى التوتر من خلال التعامل مع الضغوطات وممارسة التمارين التى تمكنك من الاسترخاء مثل اليوجا والتمارين الرياضية البسيطة مثل المشى، بدلا من اللجوء لتناول الطعام.