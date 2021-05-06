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شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى متلازمة الأكل العاطفى وكيف تتخلص منها؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الإفراط في تناول الطعام قد يؤدى إلى عواقب صحية وخيمة، فإن السمنة والوزن الزائد يجعلانك عرضة للإصابة بأمراض خطيرة فى مقدمتها السرطان والسكري وأمراض الكبد الدهنية، لذا لا بد من السيطرة على العادات الخاطئة فى تناول وجبات الطعام.
س: ماهى متلازمة الأكل العاطفي؟
ج: هى إفراط الشخص بتناول الطعام نتيجة شعوره بعدد من المشاعر السلبية مثل الشعور بالفراغ أو الفراغ العاطفي، حيث يعتقد أن الطعام هو وسيلة لملء هذا الفراغ وخلق شعور زائف "بالامتلاء" أو الكمال المؤقت.س: ما الذى يسيطرعلى أصحاب متلازمة الأكل العاطفي؟ج: الحالة المزاجية والاكتئاب هما المحركات الرئيسية الذى يقودهم لتناول مزيد من الأطعمة دون الشعور بالجوع.
س: بماذا يشعر أصحاب متلازمة الأكل العاطفي بعد تناول الطعام؟
ج: يشعرون بالذنب أو الخجل بعد تناول الطعام بهذه الطريقة، الذى يجعلهم عرضة إلى زيادة الوزن، وبالتالى عدم الرضا عن أنفسهم والشعور بالإحباط والضيق.
س: ما أبرز العوامل الأخرى وراء الإصابة بمتلازمة الأكل العاطفي؟
ج: عدم شعور أصحاب تلك المتلازمة بالدعم الاجتماعي، فضلا عن عدم الانخراط في أنشطة اجتماعية، بالإضافة إلى عدم فهم الفرق بين الاحتياج الجسدي والعاطفي.
س: كيف يلعب هرمون الكورتيزول دورا فى حدوث تلك المتلازمة؟
من الرغبة الشديدة فى تناول الطعام ظنا منهم بأنها الطريقة المثلى لتخفيف التوتر والقلق لديهم.
س: كيف يمكن التخلص من متلازمة الأكل العاطفي؟
ج: لا بد من محاولة السيطرة على السبب الرئيسي فى التوتر من خلال التعامل مع الضغوطات وممارسة التمارين التى تمكنك من الاسترخاء مثل اليوجا والتمارين الرياضية البسيطة مثل المشى، بدلا من اللجوء لتناول الطعام.